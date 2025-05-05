https://1prime.ru/20250505/gaz-857275740.html
ЕК собирается предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года
ЕК собирается предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года - 05.05.2025, ПРАЙМ
ЕК собирается предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года
Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщает издание Bloomberg. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:26+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.Отмечается, что Брюссель в июне хочет предложить запретить весь импорт газа по существующим и новым контрактам с Москвой. По данным агентства, меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года."В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, (Европейская - ред.) комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа - и трубопроводного, и в форме СПГ, по... долгосрочным соглашениям. Этот запрет вступит в силу к концу 2027 года", - говорится в сообщении Блумберг.Впрочем, более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например, США, Катара, Канады, указывает агентство.Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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россия, ес
ЕК собирается предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года
Bloomberg: ЕК хочет предложить запретить импорт газа из России к концу 2027 года
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ.
Еврокомиссия собирается предложить меры по запрету импорта российского газа к концу 2027 года. Об этом сообщает
издание Bloomberg.
Отмечается, что Брюссель в июне хочет предложить запретить весь импорт газа по существующим и новым контрактам с Москвой. По данным агентства, меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года.
"В планах, которые будут обнародованы в Страсбурге во вторник, (Европейская - ред.) комиссия собирается объявить о том, что в следующем месяце предложит запретить импорт российского газа - и трубопроводного, и в форме СПГ, по... долгосрочным соглашениям. Этот запрет вступит в силу к концу 2027 года", - говорится в сообщении Блумберг.
Впрочем, более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например, США, Катара, Канады, указывает агентство.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Цены на газ в Европе снижаются на 1,2%