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Украина в апреле сократила на 44% закачку газа в ПХГ

Украина в апреле сократила на 44% закачку газа в ПХГ - 05.05.2025, ПРАЙМ

Украина в апреле сократила на 44% закачку газа в ПХГ

Украина в апреле сократила закачку газа в хранилища на 44% в годовом выражении, при этом ей понадобится в течение мая-октября текущего года закачать рекордные... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T18:36+0300

2025-05-05T18:36+0300

2025-05-05T18:36+0300

энергетика

украина

газ

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Украина в апреле сократила закачку газа в хранилища на 44% в годовом выражении, при этом ей понадобится в течение мая-октября текущего года закачать рекордные 7,2 миллиарда кубометров газа для прохождения отопительного сезона, говорится в сообщении украинской консалтинговой компании EXPRO. "Украина в течение апреля 2025 года закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 258 миллионов кубометров природного газа. По сравнению с апрелем прошлого года объемы закачки газа сократились на 44% – с 460 миллионов кубометров в апреле 2024 года... Меньшие объемы закачки связаны с более поздним началом сезона закачки, который в этом году начался 17 апреля, а в прошлом году 31 марта", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Уточняется, что на сегодняшний день украинские газовые хранилища заполнены на 18,4%, что на 33 процентного пункта меньше, чем в прошлом году. Как заявили в компании, Украине необходимо заметно увеличить объемы импорта природного газа для подготовки к следующему отопительному сезону. "В прошлом году в начале сезона отбора газа из ПХГ в украинских хранилищах хранилось 12,92 миллиарда кубометров газа. Чтобы достичь этого уровня заполнения хранилищ, в течение мая-октября нужно закачать 7,2 миллиарда кубометров газа в ПХГ. Часть из этого объема покроет внутренняя добыча, которая остается сниженной... Остальную часть газа необходимо импортировать. Необходимые объемы импорта к началу ноября колеблются от 3 до 5 миллиардов кубометров", - подчеркнули в EXPRO. Газета New York Post со ссылкой на главу украинского энергохолдинга ДТЭК Максима Тимченко 10 апреля сообщала, что компания наращивает закупки природного газа из США в надежде заменить российский газ на европейском рынке. Ранее агентство Блумберг передавало, что Украина в условиях потерь объектов энергетической инфраструктуры намерена увеличить импорт газа - ожидается, что на следующий отопительный сезон потребуется импортировать около 3,5 миллиардов кубометров газа. Компания EXPRO ранее сообщала, что за февраль импорт газа в страну увеличился в 12 раз. Увеличение импорта в компании объясняют существенным сокращением собственной добычи из-за повреждения объектов инфраструктуры и холодной погодой в феврале. Как отмечалось, несмотря на наступившую весну, Украине придется держать высокий темп импорта топлива, чтобы заполнить хранилища в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

https://1prime.ru/20250421/gaz-856875560.html

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украина, газ