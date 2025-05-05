https://1prime.ru/20250505/gd-857264574.html
В ГД внесут проект о знаке "движение запрещено" при приеме лекарств
В ГД внесут проект о знаке "движение запрещено" при приеме лекарств - 05.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о знаке "движение запрещено" при приеме лекарств
Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T01:18+0300
2025-05-05T01:18+0300
2025-05-05T01:18+0300
общество
бизнес
россия
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857264574.jpg?1746397121
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака "движение запрещено" для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака "движение запрещено" в цветном или черно-белом изображении", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", а также сроках их нахождения в организме человека.
"Разработка указанного законопроекта обусловлена парадоксальной ситуацией, в результате которой к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством (тс) водителем, находящимся в состоянии опьянения…) в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления тс на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления тс", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что к таким лекарствам могут относиться: "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", которые содержат в своем составе "Фенобарбитал", а также препараты "Солпадеин", "НурофенПлюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" - они содержат в своем составе "Кодеин".
Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ" вещество "Фенобарбитал" относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество "Кодеин" относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе.
"Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ", - подчеркивается в документе.
Таким образом, введение в инструкцию по применению лекарств, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания водителя, запрещающего дорожного знака "движение запрещено", а также дополнительной информации о наличии в лекарственном препарате наркотических или психотропных веществ и периоде их нахождения в организме человека, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата, заключает автор.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, рф
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ
В ГД внесут проект о знаке "движение запрещено" при приеме лекарств
В ГД внесут проект о знаке "движение запрещено" при приеме лекарств с наркотиками
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесёт в Госдуму законопроект о появлении в инструкции лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, знака "движение запрещено" для необходимости воздержаться от вождения при их приеме, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 46 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" разработан в целях введения в инструкцию по применению лекарственного препарата, употребление которого запрещено при управлении транспортным средством, запрещающего дорожного знака "движение запрещено" в цветном или черно-белом изображении", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также законопроект направлен на обязательное информирование граждан о содержащихся в лекарствах веществ, подлежащих контролю на территории России в соответствии с постановлением правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации", а также сроках их нахождения в организме человека.
"Разработка указанного законопроекта обусловлена парадоксальной ситуацией, в результате которой к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством (тс) водителем, находящимся в состоянии опьянения…) в виде наложения штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления тс на срок от полутора до двух лет привлекаются законопослушные граждане, принимающие лекарственные препараты, содержащие в своем составе вещества, запрещенные к употреблению в период управления тс", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что к таким лекарствам могут относиться: "Корвалол", "Валокордин", "Пенталгин-Н", "Валосердин", "Валоферин", которые содержат в своем составе "Фенобарбитал", а также препараты "Солпадеин", "НурофенПлюс", "Каффетин", "Седальгин-Нео" и "Терпинкод" - они содержат в своем составе "Кодеин".
Согласно постановлению правительства РФ "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ" вещество "Фенобарбитал" относится к психотропным веществам, оборот которых в стране ограничен, а вещество "Кодеин" относится к наркотическим и также ограничено в обороте на территории РФ. Однако в инструкции по применению всех этих лекарств нет предупреждения о запрете управлять транспортным средством в период действия препарата, который в своем составе содержит наркотическое или психотропное вещество, либо мелким шрифтом указано, что в период лечения необходимо соблюдать осторожность при вождении автотранспорта, сказано в пояснительном документе.
"Большинство граждан нашей страны, принимая лекарства по назначению врача или без рецепта, не знают и не могут знать, что некоторые лекарственные препараты содержат в себе наркотические или психотропные вещества, употребление которых несовместимо с управлением транспортным средством, так как в случае освидетельствования это повлечет ответственность водителя по статье 12.8 КоАП РФ", - подчеркивается в документе.
Таким образом, введение в инструкцию по применению лекарств, содержащих в себе наркотические или психотропные вещества, а также вызывающие ухудшение реакции или внимания водителя, запрещающего дорожного знака "движение запрещено", а также дополнительной информации о наличии в лекарственном препарате наркотических или психотропных веществ и периоде их нахождения в организме человека, позволит привлечь внимание водителей к необходимости воздержаться от управления транспортным средством в период действия такого препарата, заключает автор.