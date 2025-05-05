https://1prime.ru/20250505/gd-857265193.html
В ГД внесут проект о соцвыплатах труженикам тыла и детям войны
В ГД внесут проект о соцвыплатах труженикам тыла и детям войны - 05.05.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о соцвыплатах труженикам тыла и детям войны
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T04:22+0300
2025-05-05T04:22+0300
2025-05-05T04:22+0300
экономика
общество
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857265193.jpg?1746408132
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается предоставить социальную поддержку детям войны, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, а также гражданам, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 годов.
Лидер СРЗП отметил, что соцподдержку нужно также предоставить гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
По словам Миронова, за счет федерального бюджета проектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем детям войны независимо от получаемых выплат в рамках федерального или регионального законодательства, а также труженикам тыла – ежемесячную выплату в размере 3841 рубля, аналогично той, что сегодня получают участники Великой Отечественной войны.
"За счет региональных бюджетов и детям войны, и труженикам тыла наша партия предлагает предоставить 25% компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Кроме этого, они должны получить право на внеочередную медпомощь в рамках государственных программ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – сообщил политик.
Миронов считает, что принятие законопроекта позволит государству восстановить справедливость по отношению к гражданам, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны.
"Эти люди лишились детства, наравне со взрослыми с малых лет они работали на заводах, фабриках, в колхозах. Их детство пришлось на послевоенный период разрухи и голода. Они внесли неоценимый и во многом недооцененный вклад в историческую победу над фашизмом, и, хотя они не сражались с оружием в руках и не входили в состав армии, но ковали Победу праведным трудом ценой нечеловеческих усилий", - сказал депутат Госдумы.
Парламентарий напомнил, что региональные власти в настоящее время могут сами вводить соцпомощь детям войны и труженикам тыла, но из-за разных финансовых возможностей территорий в регионах она сильно отличается.
"Нужны единые федеральные льготы, и об этом наш законопроект", – заключил Миронов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , Сергей Миронов, Госдума
В ГД внесут проект о соцвыплатах труженикам тыла и детям войны
В Госдуму внесут проект о соцвыплатах труженикам тыла и детям войны
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставлять социальные льготы труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором проекта стал лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник.
"Представленный проект федерального закона подготовлен в целях закрепления государственных гарантий отдельным категориям граждан, пострадавшим в период Великой Отечественной войны и не получающих до настоящего времени никаких дополнительных мер социальной поддержки по федеральному законодательству", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, проектом предлагается предоставить социальную поддержку детям войны, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, а также гражданам, которые не менее полугода проработали в тылу в период с 22 июня 1941 по 27 января 1945 годов.
Лидер СРЗП отметил, что соцподдержку нужно также предоставить гражданам, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
По словам Миронова, за счет федерального бюджета проектом предлагается установить ежемесячную денежную выплату в размере 1000 рублей всем детям войны независимо от получаемых выплат в рамках федерального или регионального законодательства, а также труженикам тыла – ежемесячную выплату в размере 3841 рубля, аналогично той, что сегодня получают участники Великой Отечественной войны.
"За счет региональных бюджетов и детям войны, и труженикам тыла наша партия предлагает предоставить 25% компенсацию расходов на оплату ЖКХ. Кроме этого, они должны получить право на внеочередную медпомощь в рамках государственных программ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи", – сообщил политик.
Миронов считает, что принятие законопроекта позволит государству восстановить справедливость по отношению к гражданам, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны.
"Эти люди лишились детства, наравне со взрослыми с малых лет они работали на заводах, фабриках, в колхозах. Их детство пришлось на послевоенный период разрухи и голода. Они внесли неоценимый и во многом недооцененный вклад в историческую победу над фашизмом, и, хотя они не сражались с оружием в руках и не входили в состав армии, но ковали Победу праведным трудом ценой нечеловеческих усилий", - сказал депутат Госдумы.
Парламентарий напомнил, что региональные власти в настоящее время могут сами вводить соцпомощь детям войны и труженикам тыла, но из-за разных финансовых возможностей территорий в регионах она сильно отличается.
"Нужны единые федеральные льготы, и об этом наш законопроект", – заключил Миронов.