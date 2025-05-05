https://1prime.ru/20250505/gosduma-857272194.html

В ГД призвали проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

В ГД призвали проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам - 05.05.2025, ПРАЙМ

В ГД призвали проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:25+0300

2025-05-05T10:25+0300

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общество

бизнес

сергей миронов

игорь краснов

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность выдачи жилищных сертификатов мигрантам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу вас дать поручение прокуратурам субъектов Российской Федерации провести проверку законности выдачи жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц по обеспечению прав и законных интересов граждан Российской Федерации", - сообщается в письме. В документе сказано, что в настоящее время стали известны многочисленные случаи незаконного получения новыми гражданами Российской Федерации субсидий на жилье, жилищных сертификатов. В письме Миронов привел пример: в Мытищах Московской области незаконно было выдано свидетельство о праве на получение жилищной субсидии в размере более 24 миллионов рублей. По его словам, аналогичные ситуации произошли и в других регионах России, где новые граждане массово получили жилищные сертификаты. Отмечается, что проблема носит системный характер, и география подобных случаев свидетельствует, что это не единые случае в отдельных регионах, а также наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильём за счёт государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия. В документе политик также подчеркнул, что механизм выделения жилищных сертификатов не отработан, часто списки получателей носят закрытый характер, и более того данная сфера все больше криминализируется и развивается коррупционная составляющая.

https://1prime.ru/20250421/kirgiziya-856893950.html

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общество , бизнес, сергей миронов, игорь краснов