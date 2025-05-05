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В Роттердаме объяснили отмену грузовых перевозок по маршруту Китай-США

В Роттердаме объяснили отмену грузовых перевозок по маршруту Китай-США - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Роттердаме объяснили отмену грузовых перевозок по маршруту Китай-США

Отмены грузовых перевозок из-за новых американских пошлин происходят в первую очередь по торговому маршруту из Китая в США, в Европе нет признаков сокращения... | 05.05.2025, ПРАЙМ

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ГААГА, 5 мая - ПРАЙМ. Отмены грузовых перевозок из-за новых американских пошлин происходят в первую очередь по торговому маршруту из Китая в США, в Европе нет признаков сокращения грузопотока, сообщила РИА Новости пресс-секретарь порта Роттердама, который является крупнейшим в Европе, Сигрид Хесселинк. "Что касается отмен грузовых перевозок, мы видим, что они в первую очередь затрагивают торговый маршрут Китай-США. В Европе в настоящее время у нас нет признаков сокращения мощностей, за исключением падения ставок", - рассказала Хесселинк в беседе с агентством. По ее словам, хоть сектор и сталкивается со сложными проблемами, порт Роттердама "остается активным и гибким в реагировании на эти обстоятельства". Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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бизнес, европа, китай, сша, дональд трамп