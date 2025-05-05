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Россия в январе-марте лидировала по импорту капусты из Узбекистана
Россия в январе-марте лидировала по импорту капусты из Узбекистана - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россия в январе-марте лидировала по импорту капусты из Узбекистана
Узбекистан в январе-марте снизил экспорт свежей капусты в 1,7 раза, до почти 55,5 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда поставили 34,6 тысячи... | 05.05.2025, ПРАЙМ
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ТАШКЕНТ, 5 мая - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте снизил экспорт свежей капусты в 1,7 раза, до почти 55,5 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда поставили 34,6 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. Ранее ведомство сообщало, что в январе-марте 2024 года поставки узбекистанской капусты на внешние рынки составили 94 тысячи тонн. Таким образом, экспорт за данный период снизился по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза. "В январе-марте 2025 года Узбекистан экспортировал 55 456 тонн капусты на сумму в 19,6 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статкомитета. По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанской капусты первое место занимает Россия: 34,6 тысячи тонн, или 62,3% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,5 тысячи тонн) и Киргизия (4,3 тысячи тонн), уточнили в национальном комитете по статистике.
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Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, импорт
Россия в январе-марте лидировала по импорту капусты из Узбекистана
Россия в январе-марте импортировала 34,6 тысячи тонн капусты из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 5 мая - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-марте снизил экспорт свежей капусты в 1,7 раза, до почти 55,5 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда поставили 34,6 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики.
Ранее ведомство сообщало, что в январе-марте 2024 года поставки узбекистанской капусты на внешние рынки составили 94 тысячи тонн. Таким образом, экспорт за данный период снизился по сравнению с прошлым годом в 1,7 раза.
"В январе-марте 2025 года Узбекистан экспортировал 55 456 тонн капусты на сумму в 19,6 миллиона долларов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статкомитета.
По данным статведомства, среди стран-импортеров узбекистанской капусты первое место занимает Россия: 34,6 тысячи тонн, или 62,3% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (15,5 тысячи тонн) и Киргизия (4,3 тысячи тонн), уточнили в национальном комитете по статистике.
Лидеры Узбекистана и России подчеркнули важность сохранения товарооборота