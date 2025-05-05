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В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей

В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей - 05.05.2025, ПРАЙМ

В России вырос индекс деловой активности обрабатывающих отраслей

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до 49,3 пункта с 48,2 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global. | 05.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в апреле вырос до 49,3 пункта с 48,2 пункта в марте, говорится в сообщении агентства S&P Global. "Сезонно скорректированный индекс S&P Global Russia Manufacturing Индекс менеджеров по закупкам (PMI) составил 49,3 в апреле, увеличившись по сравнению с 48,2 в марте, что свидетельствует о втором подряд месячном снижении активности в секторе производства товаров. Однако ухудшение было незначительным", - говорится в сообщении. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Ранее этот индекс носил название IHS Markit PMI, однако теперь исследовательская организация Markit входит в S&P Global.

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промышленность, россия, рф, markit