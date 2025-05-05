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Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет
Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет - 05.05.2025, ПРАЙМ
Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет
Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:00+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости. "7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении. В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
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технологии, москва, билайн, мегафон, мтс
Технологии, МОСКВА, Билайн, Мегафон, МТС
Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет
Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости.
"7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении.
В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам.
Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.
Россияне жалуются на сбои в работе мобильной связи и интернета