https://1prime.ru/20250505/internet-857287515.html

Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет

Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет - 05.05.2025, ПРАЙМ

Москвичей предупредили о возможных ограничениях доступа в интернет

Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:00+0300

2025-05-05T16:00+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Москвичи получают сообщения от российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) с предупреждением о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая, передает корреспондент РИА Новости. "7-9 мая возможны ограничения доступа в интернет в связи с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий", - говорится в сообщении. В понедельник около 11.00 мск россияне начали жаловаться на работу мобильной связи и интернета операторов Т2, МТС ,"Билайн" и "Мегафон". Больше всего жалоб поступало из Москвы. В "Мегафоне" и "Билайне" РИА Новости поясняли, что сложности в работе интернета возникли по не зависящим от операторов причинам. Позже по РСЧС было разослано сообщение, что сбои в работе интернета в Москве связаны с обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы 9 мая.

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технологии, москва, билайн, мегафон, мтс