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Электросети ЕС требуют более $2 трлн инвестиций, пишут СМИ

Электросети ЕС требуют более $2 трлн инвестиций, пишут СМИ - 05.05.2025, ПРАЙМ

Электросети ЕС требуют более $2 трлн инвестиций, пишут СМИ

Стареющая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии потребуют триллионов долларов инвестиций, чтобы справиться с ростом производства... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T20:22+0300

2025-05-05T20:22+0300

2025-05-05T20:22+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Стареющая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии потребуют триллионов долларов инвестиций, чтобы справиться с ростом производства зеленой энергии, увеличением спроса на электричество и избежать отключений, передает агентство Reuters со ссылкой на европейские власти и представителей отрасли. По словам Кристины Руби, генерального секретаря европейской ассоциации электроэнергетиков Eurelectric массовый блэкаут, который произошел в Испании неделю назад, стал тревожным сигналом и показал, что необходимость модернизации и укрепления европейской электросети является срочной и неизбежной. "По оценкам Еврокомиссии, Европе необходимо инвестировать в сети 2,0-2,3 триллиона долларов до 2050 года", - сообщает агентство. Как отмечается, электросети ЕС в основном построены еще в прошлом веке, а возраст половины линий превышает 40 лет. Масштабное отключение электричества произошло 28 апреля практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Только через сутки компания-оператор сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована.

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