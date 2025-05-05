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В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными

В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными

Заявления руководства США о полной ликвидации иранской ядерной программы являются деструктивными и только мешают заключению сделки, заявил на еженедельной... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:48+0300

2025-05-05T10:48+0300

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ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Заявления руководства США о полной ликвидации иранской ядерной программы являются деструктивными и только мешают заключению сделки, заявил на еженедельной пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. "Подобные заявления со стороны руководства США являются деструктивными и только мешают заключению сделки. Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров по сделке", - передает слова Багаи SNN.

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сша, иран, тегеран, дональд трамп, мид