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В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными
В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными
Заявления руководства США о полной ликвидации иранской ядерной программы являются деструктивными и только мешают заключению сделки, заявил на еженедельной... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:48+0300
2025-05-05T10:48+0300
политика
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ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Заявления руководства США о полной ликвидации иранской ядерной программы являются деструктивными и только мешают заключению сделки, заявил на еженедельной пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы. "Подобные заявления со стороны руководства США являются деструктивными и только мешают заключению сделки. Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров по сделке", - передает слова Багаи SNN.
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сша, иран, тегеран, дональд трамп, мид
Политика, США, ИРАН, Тегеран, Дональд Трамп, МИД
10:48 05.05.2025
 
В Иране назвали заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными

МИД Ирана назвал заявления США о ликвидации ядерной программы деструктивными

© AFP / STR" Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© AFP / STR
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ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Заявления руководства США о полной ликвидации иранской ядерной программы являются деструктивными и только мешают заключению сделки, заявил на еженедельной пресс-конференции в понедельник официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Ранее в воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут добиваться полной ликвидации иранской ядерной программы.
"Подобные заявления со стороны руководства США являются деструктивными и только мешают заключению сделки. Иран всегда был сторонником дипломатического подхода и настаивает на продолжении переговоров по сделке", - передает слова Багаи SNN.
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2025
МИД Ирана подтвердил перенос 4-го раунда переговоров с США
1 мая, 19:37
 
ПолитикаСШАИРАНТегеранДональд ТрампМИД
 
 
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