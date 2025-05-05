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В МИД Ирана рассказали о ратификации договора о партнерстве с Россией
В МИД Ирана рассказали о ратификации договора о партнерстве с Россией - 05.05.2025, ПРАЙМ
В МИД Ирана рассказали о ратификации договора о партнерстве с Россией
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно проходит стадии, необходимые для его ратификации, и через некоторое время... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:58+0300
2025-05-05T15:58+0300
2025-05-05T15:58+0300
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ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно проходит стадии, необходимые для его ратификации, и через некоторое время будет готов к реализации, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Работа над договором о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией активно продолжается... Законопроект о ратификации этого договора ранее был передан МИД в администрацию президента... На прошлой неделе он был направлен и в меджлис, поэтому сейчас нам нужно только ратифицировать его в меджлисе, утвердить в Совете стражей конституции, и он станет ратифицированным документом, готовым к реализации", - сказал Багаи Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
https://1prime.ru/20250504/raketa-857262838.html
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россия, иран, тегеран, масуд пезешкиан, мид
Экономика, РОССИЯ, ИРАН, Тегеран, Масуд Пезешкиан, МИД
В МИД Ирана рассказали о ратификации договора о партнерстве с Россией
МИД Ирана: договор о стратегическом партнерстве с Россией скоро будет готов к реализации
ТЕГЕРАН, 5 мая - ПРАЙМ. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном активно проходит стадии, необходимые для его ратификации, и через некоторое время будет готов к реализации, заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Работа над договором о стратегическом партнерстве между Ираном и Россией активно продолжается... Законопроект о ратификации этого договора ранее был передан МИД в администрацию президента... На прошлой неделе он был направлен и в меджлис, поэтому сейчас нам нужно только ратифицировать его в меджлисе, утвердить в Совете стражей конституции, и он станет ратифицированным документом, готовым к реализации", - сказал Багаи
Договор был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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