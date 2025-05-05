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Калининградский янтарный комбинат начал восстановление карьера "Вальтер"

Калининградский янтарный комбинат начал восстановление карьера "Вальтер" - 05.05.2025, ПРАЙМ

Калининградский янтарный комбинат начал восстановление карьера "Вальтер"

Калининградский янтарный комбинат начал восстановление заброшенного во время Великой Отечественной войны (ВОВ) карьера "Вальтер" в 1947 году, тогда же... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T04:31+0300

2025-05-05T04:31+0300

2025-05-05T04:31+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Калининградский янтарный комбинат начал восстановление заброшенного во время Великой Отечественной войны (ВОВ) карьера "Вальтер" в 1947 году, тогда же зародилась отечественная янтарная отрасль, рассказали РИА Новости в "Ростехе". Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") был образован 21 июля 1947 года на базе Пальмникенского филиала Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Самый крупный завод мануфактуры располагался в Пальмникене (ныне пгт. Янтарный, Калининградская область). Здесь велась добыча янтаря в карьере "Вальтер". "Добывать янтарь в заброшенном карьере после войны было невозможно – его заполнили грунтовые воды. Восстанавливать карьер "Вальтер" начал Калининградский янтарный комбинат в 1947 году. Фактически в этот год зародилась отечественная янтарная отрасль", - рассказали в госкорпорации. Уточняется, что первые 127 тонн солнечного камня были добыты уже к концу 1948 года, завершилась выработка карьера "Вальтер" в начале 70-х годов XX века. На данный момент она ведется на Приморском карьере. В "Ростехе" также рассказали, что с 1939 года янтарный завод в Пальмникене был перепрофилирован под выпуск военной продукции. Там выпускали галантерейные товары: мундштуки, расчески и пуговицы, а зимой 1945 года туда перевезли и установили оборудование немецких оружейных и патронных заводов. "С 2014 года Калининградский янтарный комбинат работает под управлением "Ростеха". За это время численность сотрудников выросла более чем втрое – до 1,2 тысячи человек. Добыча янтаря увеличилась более чем вдвое – в прошлом году Янтарный комбинат добыл 627 тонн янтаря. Это стало абсолютным рекордом для Приморского месторождения", - заключили в госкорпорации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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