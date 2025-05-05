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Глава Кубы рассказал о проработке авиасообщения между Петербургом и Гаваной

Глава Кубы рассказал о проработке авиасообщения между Петербургом и Гаваной - 05.05.2025, ПРАЙМ

Глава Кубы рассказал о проработке авиасообщения между Петербургом и Гаваной

Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:13+0300

2025-05-05T14:13+0300

2025-05-05T14:13+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - ПРАЙМ. Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. "На прошлой неделе прошла международная туристическая выставка на Кубе. Мы прорабатываем обмены в туристической сфере, чтобы туристы из Санкт-Петербурга приезжали к нам. Рассматриваются варианты для установления прямого авиасообщения между Санкт-Петербургом и Гаваной", - сказал он в ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга в воскресенье встретил в аэропорту "Пулково" президента Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса, прилетевшего в Россию на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит высокого гостя в РФ проходит по приглашению президента России Владимира Путина.

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бизнес, туризм, россия, санкт-петербург, куба, гавана, александр беглов, владимир путин, аэропорт пулково