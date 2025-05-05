https://1prime.ru/20250505/lenta-857288517.html

Суд не стал слушать иск к "Ленте" по поводу прав на "Леди Баг и Супер-Кота"

Суд не стал слушать иск к "Ленте" по поводу прав на "Леди Баг и Супер-Кота" - 05.05.2025, ПРАЙМ

Суд не стал слушать иск к "Ленте" по поводу прав на "Леди Баг и Супер-Кота"

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск американской компании ZAG America LLC, которой принадлежат права на образы персонажей мультсериала "Леди Баг | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:34+0300

2025-05-05T16:34+0300

2025-05-05T16:34+0300

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения иск американской компании ZAG America LLC, которой принадлежат права на образы персонажей мультсериала "Леди Баг и Супер-Кот", о взыскании 60 миллионов рублей с петербургского ООО "Лента", управляющего одноименной торговой сетью, и еще двух компаний, говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости. Суд установил, что доверенность, выданная подписавшему исковое заявление российскому юристу на представление интересов американского правообладателя, истекла в конце 2024 года. В связи с оставлением иска без рассмотрения суд отклонил ходатайство представителя истца о процессуальном правопреемстве на стороне истца с ZAG America LLC на ООО "СП Райтс Сервисез". Этот иск поступил в суд в августе. Помимо ООО "Лента" ответчиками в нем указаны московские ООО "2Х2 Эдженси" и ООО "Р-СПБ". Истец требовал взыскать компенсацию за нарушение его исключительных прав на произведения изобразительного искусства – персонажей Ladybug и Cat Noir сериала Miraculous. Ответчики возражали против оставления иска без рассмотрения, настаивая на отказе в удовлетворении исковых требований. ZAG America LLC в 2024 году подала в арбитражные суды по всей России почти 900 исков в защиту своих прав на образы персонажей этого мультсериала. Иск к "Ленте" - самый крупный из них. Подавляющее большинство предыдущих было принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Это значит, что сумма исковых требований к юрлицам не превышает 1,2 миллиона рублей, а к индивидуальным предпринимателям – 600 тысяч рублей. Подавляющее большинство ответчиков по искам ZAG America LLC – индивидуальные предприниматели. Как правило, игрушки и сувениры с использованием образов Леди Баг, Супер-Кота и других персонажей мультсериала продавались ответчиками в небольших торговых точках или на маркетплейсах. Так, суд в Волгограде взыскал с ИП 10 тысяч рублей компенсации за продажу куклы стоимостью 430 рублей, суд в Краснодаре – 80 тысяч рублей за игрушку стоимостью 290 рублей. В 2023 году по мотивам мультсериала вышел французский полнометражный мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" режиссера Джереми Зага. Летом-осенью 2023 года он лидировал в России и СНГ по сборам в кинопрокате. По сюжету картины героиня Маринетт и ее одноклассник Адриан – обычные ученики французской школы. Однако когда над городом нависает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан – в Супер-Кота.

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бизнес, россия, волгоград, краснодар, "лента", снг