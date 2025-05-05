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МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале - 05.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250505/makhachkala-857293337.html
МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале
МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале - 05.05.2025, ПРАЙМ
МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале
Преступников, которые совершили нападение на полицейских в Махачкале, было двое, они оба были нейтрализованы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T19:16+0300
2025-05-05T19:19+0300
происшествия
махачкала
дагестан
мвд
терроризм
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - ПРАЙМ. Преступников, которые совершили нападение на полицейских в Махачкале, было двое, они оба были нейтрализованы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. "Нападавших была двое. Только двое - не четверо! Оба нейтрализованы", - говорится в сообщении ведомства.При этом уточняется, что информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание.“Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!” – отметил глава республики в своем Telegram-канале.По данным МВД, примерно в 14.15 мск на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения получили трое гражданских, которые были в непосредственной близости от места происшествия, среди них 17-летняя девушка.По последней информации минздрава республики, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
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махачкала, дагестан, мвд, терроризм
Происшествия, Махачкала, Дагестан, МВД, терроризм
19:16 05.05.2025 (обновлено: 19:19 05.05.2025)
 
МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале

МВД: преступников, напавших на полицейских в Махачкале, было двое, они нейтрализованы

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГорода России. Махачкала
Города России. Махачкала - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МАХАЧКАЛА, 5 мая - ПРАЙМ. Преступников, которые совершили нападение на полицейских в Махачкале, было двое, они оба были нейтрализованы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана.
"Нападавших была двое. Только двое - не четверо! Оба нейтрализованы", - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности.
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале
16:14
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание.
“Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!” – отметил глава республики в своем Telegram-канале.
По данным МВД, примерно в 14.15 мск на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения получили трое гражданских, которые были в непосредственной близости от места происшествия, среди них 17-летняя девушка.
По последней информации минздрава республики, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.
 
ПроисшествияМахачкалаДагестанМВДтерроризм
 
 
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