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МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале

МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале - 05.05.2025, ПРАЙМ

МВД уточнило количество напавших на полицейских в Махачкале

Преступников, которые совершили нападение на полицейских в Махачкале, было двое, они оба были нейтрализованы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T19:16+0300

2025-05-05T19:16+0300

2025-05-05T19:19+0300

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МАХАЧКАЛА, 5 мая - ПРАЙМ. Преступников, которые совершили нападение на полицейских в Махачкале, было двое, они оба были нейтрализованы, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. "Нападавших была двое. Только двое - не четверо! Оба нейтрализованы", - говорится в сообщении ведомства.При этом уточняется, что информация о том, что нападавших было четверо, не соответствует действительности.Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что каждый причастный к нападению на полицейских в Махачкале понесет суровое наказание.“Ещё предстоит выяснить мотивы этих подлецов, которые решили омрачить эти священные для нас дни. Но одно точно – каждый, кто причастен к этому нападению, понесёт суровое наказание!” – отметил глава республики в своем Telegram-канале.По данным МВД, примерно в 14.15 мск на улице Керимова неизвестные открыли огонь по полицейским, патрулирующим улицы города. Двое полицейских погибли, двое получили ранения и госпитализированы. Ранения получили трое гражданских, которые были в непосредственной близости от места происшествия, среди них 17-летняя девушка.По последней информации минздрава республики, пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

https://1prime.ru/20250505/napadenie-857288156.html

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махачкала, дагестан, мвд, терроризм