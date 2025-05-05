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Стоимость меди растет на 0,6%
Стоимость меди растет на 0,6% - 05.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на 0,6%
Цена на медь в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T09:15+0300
2025-05-05T09:15+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.05 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,6%, до 4,701 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время опускался на 0,27%, до 99,75 пункта. К курсу валюты чувствительны котировки меди. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,73%, до 9 365,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 431,5 доллара, цинка - на 1,16%, до 2 607,5 доллара. С предыдущей недели биржи Китая, крупнейшего потребителя и импортера меди, закрыты в связи с выходными днями. Снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказать сдерживающее влияние на динамику котировок меди.
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рынки, торги, сша, китай, comex
Экономика, Рынки, Торги, США, КИТАЙ, Comex
Стоимость меди растет на 0,6%
Цена на медь в понедельник утром поднимается до 4,701 доллара за фунт
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.05 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,6%, до 4,701 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) в то же время опускался на 0,27%, до 99,75 пункта. К курсу валюты чувствительны котировки меди.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,73%, до 9 365,5 доллара, алюминия - на 0,64%, до 2 431,5 доллара, цинка - на 1,16%, до 2 607,5 доллара.
С предыдущей недели биржи Китая, крупнейшего потребителя и импортера меди, закрыты в связи с выходными днями. Снижение спроса со стороны местных инвесторов может оказать сдерживающее влияние на динамику котировок меди.
Медь дешевеет на новостях из Китая