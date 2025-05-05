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"Газпром-Медиа" и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве
"Газпром-Медиа" и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Газпром-Медиа" и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве
"Газпром-Медиа Холдинг" и индийская компания Only Much Louder (OML) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба холдинга. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:51+0300
2025-05-05T17:51+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" и индийская компания Only Much Louder (OML) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба холдинга. "Меморандум о сотрудничестве между "Газпром-Медиа Холдингом" и индийской компанией Only Much Louder (OML) было подписано генеральным директором Холдинга Александром Жаровым и генеральным директором OML Тушарром Кумаром на полях первого Всемирного саммита аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), который прошел в период с 1 по 4 мая в г. Мумбаи, Индия", - говорится в сообщении. Жаров отметил, что настоящее соглашение – "надежный фундамент" для обмена опытом между индийской компанией OML и блогерским агентством "Инсайт Люди", а также отправная точка для расширения деятельности "Газпром-Медиа Холдинга" в Индии. "Наше соглашение посвящено проработке возможностей производства совместного контента, а также обмена каталогами артистов и блогеров для реализации совместных проектов. Подписание сегодняшнего меморандума – лишь первый, но очень важный шаг на пути нашего сотрудничества и совместного движения в будущее", - приводит пресс-служба слова Жарова. Генеральный директор Only Much Louder Тушарр Кумар подчеркнул, что уникальный опыт OML как одной из ведущих компаний в области новых медиа в Индии и "богатая экспертиза" сотрудников "Газпром-Медиа Холдинга" помогут в создании проектов, которые будут востребованы в России и Индии. В саммите приняли участие представители более 90 стран. Среди них производители и дистрибьюторы контента, медиакомпании, СМИ и представители стартапов. Делегация "Газпром-Медиа Холдинга" приняла участие в саммите по приглашению индийских властей. "Газпром-Медиа Холдинг" управляет девятью федеральными телеканалами (НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", "Суббота!", 2х2), производством и дистрибуцией 35 тематических телеканалов НТВ, "Ред Медиа" и спортивных каналов "Матч!", а также оператором спутникового и цифрового ТВ НТВ-ПЛЮС. OML - индийская развлекательная компания, которая занимается управлением артистами, организацией мероприятий и производством контента для комиков и музыкантов. Компания была основана в 2006 году в Мумбаи.
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Экономика, РОССИЯ, Бизнес, ИНДИЯ, Александр Жаров, Матч ТВ
"Газпром-Медиа" и индийская OML подписали меморандум о сотрудничестве
"Газпром-Медиа Холдинг" и индийская компания OML подписали меморандум о сотрудничестве
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. "Газпром-Медиа Холдинг" и индийская компания Only Much Louder (OML) подписали меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба холдинга.
"Меморандум о сотрудничестве между "Газпром-Медиа Холдингом" и индийской компанией Only Much Louder (OML) было подписано генеральным директором Холдинга Александром Жаровым и генеральным директором OML Тушарром Кумаром на полях первого Всемирного саммита аудиовизуальных и развлекательных технологий (WAVES), который прошел в период с 1 по 4 мая в г. Мумбаи, Индия", - говорится в сообщении.
Жаров отметил, что настоящее соглашение – "надежный фундамент" для обмена опытом между индийской компанией OML и блогерским агентством "Инсайт Люди", а также отправная точка для расширения деятельности "Газпром-Медиа Холдинга" в Индии.
"Наше соглашение посвящено проработке возможностей производства совместного контента, а также обмена каталогами артистов и блогеров для реализации совместных проектов. Подписание сегодняшнего меморандума – лишь первый, но очень важный шаг на пути нашего сотрудничества и совместного движения в будущее", - приводит пресс-служба слова Жарова.
Генеральный директор Only Much Louder Тушарр Кумар подчеркнул, что уникальный опыт OML как одной из ведущих компаний в области новых медиа в Индии и "богатая экспертиза" сотрудников "Газпром-Медиа Холдинга" помогут в создании проектов, которые будут востребованы в России и Индии.
В саммите приняли участие представители более 90 стран. Среди них производители и дистрибьюторы контента, медиакомпании, СМИ и представители стартапов. Делегация "Газпром-Медиа Холдинга" приняла участие в саммите по приглашению индийских властей.
"Газпром-Медиа Холдинг" управляет девятью федеральными телеканалами (НТВ, ТНТ, "Пятница!", ТВ-3, ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", "Суббота!", 2х2), производством и дистрибуцией 35 тематических телеканалов НТВ, "Ред Медиа" и спортивных каналов "Матч!", а также оператором спутникового и цифрового ТВ НТВ-ПЛЮС.
OML - индийская развлекательная компания, которая занимается управлением артистами, организацией мероприятий и производством контента для комиков и музыкантов. Компания была основана в 2006 году в Мумбаи.
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