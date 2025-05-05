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Минсельхоз представил прогноз по сбору урожая плодов и ягод в России

Минсельхоз представил прогноз по сбору урожая плодов и ягод в России - 05.05.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз представил прогноз по сбору урожая плодов и ягод в России

В России в 2025 году планируется собрать порядка 2,1 миллиона тонн плодов и ягод, две волны весенних заморозков на урожай не повлияют, сообщила глава... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T14:50+0300

2025-05-05T14:50+0300

2025-05-05T15:37+0300

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БЕСЛАН, 5 мая - ПРАЙМ. В России в 2025 году планируется собрать порядка 2,1 миллиона тонн плодов и ягод, две волны весенних заморозков на урожай не повлияют, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.Министр сопровождала главу правительства РФ Михаила Мишустина во время посещения одного из агропромышленных предприятий Северной Осетии - ООО "Казачий хутор". По дороге на производство Мишустин сделал незапланированную остановку, чтобы побывать в яблоневых садах, принадлежащих этому предприятию.Во время короткой прогулки по саду премьер-министр поинтересовался у главы Минсельхоза, каковы в целом виды на урожай плодово-ягодной продукции в стране в этом году. Как рассказала Лут, садоводы столкнулись в этом году с двумя волнами заморозков: первая была в конце марта-начале апреля, вторая - в начале мая.По ее словам, заморозки первой волны затронули преимущественно сады в Краснодарском, Ставропольском краях, в Крыму и Адыгее, но "ущерб, по сравнению с прошлым годом, нанесен относительно небольшой". Вторая волна заморозков, отметила министр, еще продолжается, и затронула в основном центр Поволжья."Сейчас собираем информацию. По предварительным данным, в садах нижний уровень (деревьев) у нас побило, по отдельным хозяйствам будет снижение 10-15%, но в целом мы пока идем по плану", - сказала глава Минсельхоза.Она напомнила, что план составляет 2,1 миллиона тонн плодовых и ягод, это чуть больше, чем в прошлом году (1,9 миллиона тонн). "Пока погода нам не помешала", - констатировала Лут.Позже в беседе с журналистами она отметила, что основной плодовой культурой в России являются яблоки, и президент после прошлогодних заморозков поставил задачу к 2028 году выйти на стопроцентное обеспечение страны собственными яблоками и продукцией их переработки. "Это порядка 2,5 миллионов тонн яблок в год. Сейчас темпы закладки (садов – ред.), которые у нас идут, позволяют выйти к 2028 году на самообеспеченность яблоками", - заверила министр.Она напомнила, что для этого были увеличены меры господдержки: "В этом году выделено 7,5 миллиарда рублей на закладку плодово-ягодных культур". "Мы планируем в ближайшие годы сохранить и повышать эти меры поддержки. Кроме того, мы перешли на закладку интенсивных и суперинтенсивных сортов, которые дают урожай на третий год", - рассказала Лут.При этом, по ее словам, с российскими сортами ситуация обстоит сложнее. "Самые известные сорта - это Антоновское и Жигулевское. Жигулевское сейчас занимает первое место в рейтинге российских сортов яблок, но (по популярности) сильно отстает от иностранных сортов, а наши граждане, конечно, привыкли к тому, что они сейчас едят, а это результаты иностранной селекции", - сказала она. "Нам, конечно, нужно разработать свои сорта под интенсивное и суперинтенсивное выращивание, Россия этим раньше не занималась", - отметила в связи с этим Лут.Мишустин во время прогулки по яблочному саду ООО "Казачий хутор" обратил внимание, что здесь выращиваются в основном иностранные сорта яблок. Он посетовал, что это результат работы зарубежных селекционеров, и призвал исправить эту ситуацию.Сейчас осетинские садоводы выращивают в основном такие зарубежные сорта яблок, как Голден, Гренни Смит и Ред Делишес.

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сельское хозяйство, россия, рф, северная осетия, крым, оксана лут, михаил мишустин, минсельхоз