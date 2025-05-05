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Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников
Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников - 05.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников
Российский транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно, сообщило министерство транспорта РФ. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:46+0300
2025-05-05T15:46+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно, сообщило министерство транспорта РФ. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. Министерство стало публиковать такие посты в Telegram традиционно в первый день каждой рабочей недели. "В период майских праздников транспорт испытывает максимальные нагрузки. Первая часть праздников прошла удовлетворительно", - говорится в сообщении Минтранса РФ. В этом году первая часть майских праздников продлилась с 1-го по 4-е число. Вторая часть выходных будет с 8-го по 11-е число.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Роман Старовойт, Telegram
Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников
Минтранс: транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно, сообщило министерство транспорта РФ.
Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. Министерство стало публиковать такие посты в Telegram традиционно в первый день каждой рабочей недели.
"В период майских праздников транспорт испытывает максимальные нагрузки. Первая часть праздников прошла удовлетворительно", - говорится в сообщении Минтранса РФ.
В этом году первая часть майских праздников продлилась с 1-го по 4-е число. Вторая часть выходных будет с 8-го по 11-е число.
Продажи авиабилетов в Европу на майские праздники выросли на 28-35%