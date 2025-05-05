https://1prime.ru/20250505/mintrans-857287013.html

Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников

Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников - 05.05.2025, ПРАЙМ

Минтранс оценил работу транспорта в первую часть майских праздников

Российский транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно, сообщило министерство транспорта РФ. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T15:46+0300

2025-05-05T15:46+0300

2025-05-05T15:46+0300

бизнес

россия

москва

роман старовойт

telegram

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049832_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_658fbbef2ced724068d6a43cf4df3943.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский транспорт отработал первую часть майских праздников удовлетворительно, сообщило министерство транспорта РФ. Ведомство в понедельник опубликовало сообщение и видео с оперативного совещания во главе с министром Романом Старовойтом. Министерство стало публиковать такие посты в Telegram традиционно в первый день каждой рабочей недели. "В период майских праздников транспорт испытывает максимальные нагрузки. Первая часть праздников прошла удовлетворительно", - говорится в сообщении Минтранса РФ. В этом году первая часть майских праздников продлилась с 1-го по 4-е число. Вторая часть выходных будет с 8-го по 11-е число.

https://1prime.ru/20250502/kupibilet-857224932.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, роман старовойт, telegram