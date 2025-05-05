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ММК повысит зарплату сотрудникам с 1 июня - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ММК повысит зарплату сотрудникам с 1 июня
ММК повысит зарплату сотрудникам с 1 июня - 05.05.2025, ПРАЙМ
ММК повысит зарплату сотрудникам с 1 июня
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) повысит заработную плату сотрудникам предприятия с 1 июня, в зависимости от присвоенного работнику разряда рост... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:18+0300
2025-05-05T15:18+0300
экономика
москва
виктор рашников
ммк
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) повысит заработную плату сотрудникам предприятия с 1 июня, в зависимости от присвоенного работнику разряда рост тарифных ставок составит от 10 до 15%, объявила компания. "На Магнитогорском металлургическом комбинате с 1 июня повышаются тарифные ставки и оклады сотрудников предприятия… При расчёте тарифов применён дифференцированный подход – в зависимости от присвоенного работнику разряда рост тарифных ставок составит от 10 до 15%", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующий приказ подписан генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым. В прошлом году повышение заработной платы на ММК производилась дважды, в результате средняя заработная плата работников в минувшем году выросла на 21,7% по отношению к 2023 году, отметили в компании. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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москва, виктор рашников, ммк
Экономика, МОСКВА, Виктор Рашников, ММК
15:18 05.05.2025
 
ММК повысит зарплату сотрудникам с 1 июня

ММК с 1 июня повысит заработную плату сотрудникам на величины от 10 до 15%

© РИА Новости . Сергей Березин | Перейти в медиабанкСтан горячего проката
Стан горячего проката - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Березин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) повысит заработную плату сотрудникам предприятия с 1 июня, в зависимости от присвоенного работнику разряда рост тарифных ставок составит от 10 до 15%, объявила компания.
"На Магнитогорском металлургическом комбинате с 1 июня повышаются тарифные ставки и оклады сотрудников предприятия… При расчёте тарифов применён дифференцированный подход – в зависимости от присвоенного работнику разряда рост тарифных ставок составит от 10 до 15%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий приказ подписан генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым.
В прошлом году повышение заработной платы на ММК производилась дважды, в результате средняя заработная плата работников в минувшем году выросла на 21,7% по отношению к 2023 году, отметили в компании.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников.
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