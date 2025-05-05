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В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:00+0300

2025-05-05T17:00+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На текущий момент идёт восстановление электроэнергии в шести городских округах, 101 населенном пункте", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что, по уточненным данным, в 19 муниципальных образованиях региона зафиксировано падение 2478 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства областной системы РСЧС в количестве 557 человек и 186 единиц техники."Задействованные силы и средства проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения. Сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют дежурство на социально значимых объектах, попавших под отключение. Работы ведутся круглосуточно", - заключает МЧС РФ.

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