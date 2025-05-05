Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250505/mo-857289700.html
В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада
В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада
Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:00+0300
2025-05-05T17:30+0300
россия
москва
московская область
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/75045/65/750456581_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_d4b086f4fc8b6e05efbbf06d004bf9b1.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На текущий момент идёт восстановление электроэнергии в шести городских округах, 101 населенном пункте", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что, по уточненным данным, в 19 муниципальных образованиях региона зафиксировано падение 2478 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства областной системы РСЧС в количестве 557 человек и 186 единиц техники."Задействованные силы и средства проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения. Сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют дежурство на социально значимых объектах, попавших под отключение. Работы ведутся круглосуточно", - заключает МЧС РФ.
https://1prime.ru/20250505/dtp-857279180.html
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75045/65/750456581_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_5531cd28b4aa2cdc560b5b41d153d039.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, московская область, мчс
РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, МЧС
17:00 05.05.2025 (обновлено: 17:30 05.05.2025)
 
В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии после снегопада

В Подмосковье восстанавливают подачу электроэнергии в 101 населенный пункт из-за непогоды

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкСильный снегопад в Москве
Сильный снегопад в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Специалисты продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в 101 населенный пункт Московской области после сильного снегопада и порывов ветра, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На текущий момент идёт восстановление электроэнергии в шести городских округах, 101 населенном пункте", - говорится в сообщении.
Спасатели отмечают, что, по уточненным данным, в 19 муниципальных образованиях региона зафиксировано падение 2478 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлечены силы и средства областной системы РСЧС в количестве 557 человек и 186 единиц техники.
"Задействованные силы и средства проводят распиловку и уборку поваленных деревьев, обеспечивают пожарную безопасность в населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения. Сотрудники государственного пожарного надзора осуществляют дежурство на социально значимых объектах, попавших под отключение. Работы ведутся круглосуточно", - заключает МЧС РФ.
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
В Москве задержали подозреваемых в инсценировке более 500 ДТП
12:26
 
РОССИЯМОСКВАМосковская областьМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала