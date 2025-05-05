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Моди вновь пригласил Путина посетить Индию

Моди вновь пригласил Путина посетить Индию - 05.05.2025, ПРАЙМ

Моди вновь пригласил Путина посетить Индию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:59+0300

2025-05-05T12:59+0300

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политика

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь пригласил его посетить Индию в этом году для проведения ежегодного саммита. Об этом говорится в сообщении МИД Индии. "Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году", - сказано в тексте сообщения.В Кремле также сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Индию с визитом. Он также сообщил в беседе с российским лидером, что индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы.

https://1prime.ru/20240827/modi-851149570.html

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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, мид