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Моди вновь пригласил Путина посетить Индию
Моди вновь пригласил Путина посетить Индию - 05.05.2025, ПРАЙМ
Моди вновь пригласил Путина посетить Индию
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:59+0300
2025-05-05T12:59+0300
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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь пригласил его посетить Индию в этом году для проведения ежегодного саммита. Об этом говорится в сообщении МИД Индии. "Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году", - сказано в тексте сообщения.В Кремле также сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Индию с визитом. Он также сообщил в беседе с российским лидером, что индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы.
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россия, индия, владимир путин, нарендра моди, мид
Политика, РОССИЯ, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди, МИД
Моди вновь пригласил Путина посетить Индию
Моди передал Путину поздравления с 80-летием Победы, пригласил посетить Индию
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным передал поздравления по случаю 80-летия Победы и вновь пригласил его посетить Индию в этом году для проведения ежегодного саммита. Об этом говорится в сообщении МИД Индии.
"Премьер-министр передал приветствия президенту Путину по случаю празднования 80-летия Дня Победы и пригласил его на ежегодный саммит, который состоится в Индии позднее в этом году", - сказано в тексте сообщения.
В Кремле также сообщили, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Индию с визитом. Он также сообщил в беседе с российским лидером, что индийский представитель примет участие в торжественных мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы.
Моди рассказал Путину детали своего визита в Киев