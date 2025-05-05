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В Молдавии начали штрафовать за ношение георгиевских лент

В Молдавии начали штрафовать за ношение георгиевских лент - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Молдавии начали штрафовать за ношение георгиевских лент

Полиция в Молдавии продолжает штрафовать граждан за ношение георгиевских лент, выбирая для этого либо видных политиков, либо беззащитных стариков, заявил РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T07:16+0300

2025-05-05T07:16+0300

2025-05-05T07:16+0300

общество

молдавия

майя санду

евгения гуцул

комсомольская правда

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КИШИНЕВ, 5 мая - ПРАЙМ. Полиция в Молдавии продолжает штрафовать граждан за ношение георгиевских лент, выбирая для этого либо видных политиков, либо беззащитных стариков, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Обычно штрафам за ношение георгиевских лент в Молдавии подвергаются либо люди, которые находятся на виду, то есть депутаты, политики, общественные деятели, либо совершенно беззащитные люди - пенсионеры и старики, которые надевают ленту в знак памяти об отцах и дедах, участвовавших в войне. Мы, со своей стороны, как организаторы праздничных мероприятий, не будем призывать людей надевать георгиевскую ленту, но мы считаем ее символом памяти, она будет присутствовать на мероприятии ко Дню Победы в этом качестве", - заявил Петрович. Он напомнил, что ранее власти Молдавии признали георгиевскую ленту символом экстремизма. В 2023 году Конституционный суд прояснил, что если физические или юридические лица демонстрируют ленту, то полиция должна доказать, что она использовалась как символ войны, агрессии или экстремизма. "Практика показывает, что полицейские продолжают штрафовать граждан без каких-либо доказательств, граждане пытаются объяснить, что используют ленту как символ памяти. Формально получается, что лента разрешена как символ памяти и запрещена как символ агрессии. Но на практике определять и решать, чем является лента, должны сотрудники полиции, это оказывается им не по плечу", - добавил Петрович. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , молдавия, майя санду, евгения гуцул, комсомольская правда