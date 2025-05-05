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ЦБ выпустит серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского

ЦБ выпустит серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского - 05.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ выпустит серебряную монету в честь 300-летия ордена Александра Невского

Банк России 6 мая выпустит в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 300-летия ордена Святого Александра Невского из серии "Исторические события", | 05.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-05T16:03+0300

2025-05-05T16:03+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Банк России 6 мая выпустит в обращение серебряную монету номиналом 3 рубля в честь 300-летия ордена Святого Александра Невского из серии "Исторические события", сообщил регулятор. "Банк России 6 мая 2025 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "300-летие учреждения ордена Святого Александра Невского" серии "Исторические события". Это третий орден, который был учрежден в Российской империи. Идея ввести его принадлежит Петру I, но впервые он был вручен при Екатерине I, в 1725 году. Орден Александра Невского уникален: он существовал и в Российской империи, и в Советском Союзе и сохранился в наградной системе страны до сих пор", - говорится в пресс-релизе. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены выполненные в рельефе и цвете изображения знака ордена Святого Александра Невского, звезды ордена и сложенной ленты на фоне выполненного в технологии лазерного матирования изображения фрагмента Свято-Троицкого собора Александро-Невской лавры; внизу имеются рельефные надписи: по окружности — "Учреждение Ордена Святого Александра Невского", над ней — "1725". Тираж монеты - 3 тысячи экземпляров, она изготовлена качеством "пруф", уточнил регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, санкт-петербургский монетный двор