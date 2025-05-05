https://1prime.ru/20250505/mosbirzha-857273475.html

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов - 05.05.2025, ПРАЙМ

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов

Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:54+0300

2025-05-05T10:54+0300

2025-05-05T10:59+0300

экономика

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/07/852660305_0:54:1601:954_1920x0_80_0_0_ae9726b9efcc599f9a81290abdc11c16.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение в начале основных торгов понедельника и опустился ниже 2800 пунктов по основному индексу впервые с 16 апреля, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.55 мск падает на 1,28% относительно предыдущего закрытия, до 2 800,38 пункта. Минутами ранее он опускался до 2799,34 пункта.

https://1prime.ru/20250505/rynok-857272598.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа