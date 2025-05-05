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Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей - 05.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/mosbirzha-857292068.html
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей - 05.05.2025, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T18:21+0300
2025-05-05T18:21+0300
экономика
рынки
мосбиржа
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе биржи. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2025 года составил 145,8 трлн рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в апреле составил 4,2 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов достиг 149,6 миллиарда рублей, количество торговых дней в апреле составило 28 дней, из которых шесть - выходные, уточнила Мосбиржа. Объем торгов на срочном рынке достиг 12,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов составил 559,4 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. Объем торгов на денежном рынке составил 112,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,1 триллиона рублей, а в общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 46,5 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 54,2 триллиона рублей.
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рынки, мосбиржа
Экономика, Рынки, Мосбиржа
18:21 05.05.2025
 
Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе биржи.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2025 года составил 145,8 трлн рублей", - говорится в сообщении.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в апреле составил 4,2 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов достиг 149,6 миллиарда рублей, количество торговых дней в апреле составило 28 дней, из которых шесть - выходные, уточнила Мосбиржа.
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Объем торгов на срочном рынке достиг 12,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов составил 559,4 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе.
Объем торгов на денежном рынке составил 112,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,1 триллиона рублей, а в общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 46,5 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 54,2 триллиона рублей.
 
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