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Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей

Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей - 05.05.2025, ПРАЙМ

Объем торгов на Мосбирже в апреле достиг 145,8 трлн рублей

Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе биржи. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T18:21+0300

2025-05-05T18:21+0300

2025-05-05T18:21+0300

экономика

рынки

мосбиржа

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле составил 145,8 триллиона рублей, сообщили в пресс-службе биржи. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в апреле 2025 года составил 145,8 трлн рублей", - говорится в сообщении. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в апреле составил 4,2 триллиона рублей, а среднедневной объем торгов достиг 149,6 миллиарда рублей, количество торговых дней в апреле составило 28 дней, из которых шесть - выходные, уточнила Мосбиржа. Объем торгов на срочном рынке достиг 12,3 триллиона рублей, среднедневной объем торгов составил 559,4 миллиарда рублей, добавили в пресс-службе. Объем торгов на денежном рынке составил 112,9 триллиона рублей, среднедневной объем операций – 5,1 триллиона рублей, а в общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 46,5 триллиона рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия – 54,2 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20250423/mosbirzha-856966348.html

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рынки, мосбиржа