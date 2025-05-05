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В жилом доме на юго-западе Москвы восстановили электроснабжение

В жилом доме на юго-западе Москвы восстановили электроснабжение - 05.05.2025, ПРАЙМ

В жилом доме на юго-западе Москвы восстановили электроснабжение

Электроснабжение в жилом доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, восстановлено, передает корреспондент РИА Новости. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T01:30+0300

2025-05-05T01:30+0300

2025-05-05T01:30+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Электроснабжение в жилом доме на юго-западе Москвы, где произошел пожар, восстановлено, передает корреспондент РИА Новости. Подача электричества восстановлена, жители соседних подъездов, которые вернулись в свои квартиры, включили свет. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже.

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недвижимость, общество , москва, рф, мчс