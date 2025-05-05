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Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов

Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов - 05.05.2025, ПРАЙМ

Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов

Дональд Трамп собирается бросить вызов глобальной финансовой системе. Американский лидер намекнул на возможный выход США из МВФ. За этим, говорят экономисты,... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T06:06+0300

2025-05-05T06:06+0300

2025-05-05T06:06+0300

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мировая экономика

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вашингтон

дональд трамп

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Олег Обухов. Дональд Трамп собирается бросить вызов глобальной финансовой системе. Американский лидер намекнул на возможный выход США из МВФ. За этим, говорят экономисты, стоит не каприз, а глубочайший кризис американского долга и мировой финансовой системы. Штаты могут попытаться спастись, выйдя из глобальных институтов. А также – перейдя к изоляции по доктрине Монро. Но это убьет доверие к доллару как резервной валюте, поэтому и возник конфликт между Трампом и ФРС. Пока рынки верят в "too big to fail", но если кризис дойдет до точки кипения, миру понадобится новая финансовая религия.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВзрыв системыПрезидент США Дональд Трамп, похоже, серьезно настроен на стратегию под названием "переделка". Причем это касается не только всех национальных структур, но и глобальных институтов, прежде всего финансовых (МВФ и ВБ). Ради этого была запущена заранее разработанная программа Project-2025, так называемый план второго президентства Трампа, напоминает Reuters. Это – глубокая 180-дневная проверка всех международных организаций, в которых состоит Америка. По ее результатам и будет сделан вывод – может, Штатам пора уже выйти, в частности, из Международного валютного фонда. Тем более, когда, по мнению американского лидера, МВФ на пару со Всемирным банком "перехватывают" финансирование у зарубежных проектов, лишая США дополнительных доходов.Третьего не дано?К таким действиям главу Белого дома толкает запредельный госдолг страны – более 36,5 триллиона долларов. Большое беспокойство вызывают также долги отдельных штатов, корпораций, физлиц и будущие обязательства в сфере соцподдержки и здравоохранения. В сумме речь идет просто о невообразимой цифре – свыше 100 триллионов долларов. Очевидно, что ни государство, ни домохозяйства, ни корпорации эти долги отдать не смогут никогда, так как это просто невозможно. Вопрос заключается уже в том, сколько времени отпущено на то, чтобы хотя бы продолжать обслуживать этот совокупный долг США и выплачивать по нему проценты, рассказывает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Неспроста из-за разницы интересов разгорелся конфликт между ФРС и Трампом. Для обслуживания долга нужно уменьшить процентные ставки. Но если их снизить, то Федрезерв, созданный частными банками, не сможет в том же объеме привлекать инвестиции в казначейские обязательства – трежерис. Пока спасает то, что значительная часть долга заключена в долгосрочные (10-12-летние) гособлигации. Сейчас нельзя взять и потребовать их погашения."Но США уже с большим трудом их обслуживают. Ситуация обостряется тем, что, как говорится в поговорке, "Боливар не вынесет двоих", и спастись могут либо США, либо мировая финансовая система, основанная на долларе. Для того чтобы спасать оба субъекта, ресурсов нет", – поясняет экономист.Финансовые паразитыВ 2022 году, после заморозки российских активов, движение капиталов в трежерис изменилось. Инвесторы увидели риск и начали постепенно уходить из американских и европейских ценных бумаг, опасаясь их ненадежности и токсичности доллара и евро. Избегая резких потерь, финансисты начали плавно перепродавать активы, ожидая погашения. Возможно, текущий спрос поддерживают спекулянты, привлеченные высокими ставками и стремящиеся к быстрой прибыли до краха. Учитывая огромный долг США, вопрос состоит не в том, произойдет ли крах, а в том, когда и как: плавно, как с 2022 года, или стремительно, за несколько месяцев, продолжает Зайнуллин."Возможно, Трамп применяет угрозу выхода из МВФ как шантаж – "дубинку" к глобальным финансистам. Выходя из глобальной финансовой системы, США могут применить антикризисную стратегию сокращения убытков, зафиксировать их и, конечно, понесут потери. Но Штаты смогут и дальше существовать, перейдя к новому витку доктрины Монро – интересам в пределах континента. Однако при выходе США из МВФ, Всемирного банка и ВТО, заменить доллар не смогут евро или юань, прекратив существование как мировые экономические институты. Следом исчезнут и те финансовые инвесторы, которые на нынешней глобальной системе паразитируют", – уточняет кандидат экономических наук.Освобождение от МВФ – фантастикаВыход Америки из МВФ, ВБ и ВТО – сценарий, скорее, гипотетический, уверен основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, крайне маловероятно, что Трамп все-таки решится на такой рискованный шаг. Ведь гарантии, что ему удастся для такого маневра получить одобрение Конгресса США, близки к нулю. Кроме того, необходимо учитывать интересы Вашингтона в международной финансовой архитектуре, которая служит как раз серьезной поддержкой доллару, несмотря на все существующие объективные сложности."Проблема в риторике: такие заявления подрывают доверие к глобальным институтам, где США традиционно выступают гарантами стабильности. Для инвесторов важна предсказуемость, а выход из МВФ даже в теории – сигнал о возможном отказе от международных обязательств, что повышает риски для американской валюты. Эффект был бы крайне негативным. Ведь доверие к доллару как к глобальной резервной валюте частично обеспечивается именно участием США в институтах вроде МВФ", – указывает финансист.Понимая это, даже рынки реагируют на риторику Трампа умеренно. Казначейские облигации, как ни крути, и сейчас, и на ближайшую перспективу остаются базовым активом "убежища", и альтернатив у них немного. При системных потрясениях инвесторы по инерции идут в доллар и трежерис, потому что рынок США самый глубокий и ликвидный, отмечает Сидоров. И Трамп это прекрасно понимает. С другой стороны, если политическая нестабильность в самих США усилится, то ситуация может реально серьезно измениться. Сейчас же пока можно наблюдать лишь временные колебания: доллар может ослабнуть к корзине валют, но не утратить статус ключевой валюты.Игра ва-банкТак или иначе, для США выход из международных финансовых структур будет не столь критичным, как для большинства стран-инвесторов в казначейские гособлигации. Торговая война между Америкой и Китаем, скорее всего, приведет к тому, что Пекин начнет компенсировать пошлины, девальвируя юань. С евро ситуация еще хуже. Уже сейчас наблюдается коллапс энергосистемы, металлургии, перерабатывающей отрасли и транспортной системы Европы. И шансов у ЕС пережить текущий глобальный кризис в разы меньше, чем у США. Поэтому, отмечает, в свою очередь, Зайнуллин, когда стоит выбор, инвестировать в долларовые или евроактивы, последние будут более рискованными. Даже при разрушении МВФ и ВБ и при взаимодействии Вашингтона напрямую с иностранными инвесторами Штаты просто снизят транзакционные издержки и сократят свои убытки.Впрочем, сценарий выхода, к примеру, из Международного валютного фонда – это, скорее, игра на нервах, попытка надавить на мировую финансовую систему, чтобы добиться более выгодных условий. США, вероятно, будут использовать угрозу выхода из международных организаций как рычаг давления в переговорах, стремясь к реформированию не только МВФ, но и других международных финансовых организаций в соответствии со своими интересами. Трамп может потребовать пересмотра квот и долей голосов, усиления контроля над распределением средств и изменения правил финансирования проектов.

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, всемирный банк, мвф, вб