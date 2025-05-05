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Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов
Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов - 05.05.2025, ПРАЙМ
Спасется только один. Америка готова взорвать финансовых паразитов
Дональд Трамп собирается бросить вызов глобальной финансовой системе. Американский лидер намекнул на возможный выход США из МВФ. За этим, говорят экономисты,... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T06:06+0300
2025-05-05T06:06+0300
2025-05-05T06:06+0300
статья
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вашингтон
дональд трамп
всемирный банк
мвф
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Олег Обухов. Дональд Трамп собирается бросить вызов глобальной финансовой системе. Американский лидер намекнул на возможный выход США из МВФ. За этим, говорят экономисты, стоит не каприз, а глубочайший кризис американского долга и мировой финансовой системы. Штаты могут попытаться спастись, выйдя из глобальных институтов. А также – перейдя к изоляции по доктрине Монро. Но это убьет доверие к доллару как резервной валюте, поэтому и возник конфликт между Трампом и ФРС. Пока рынки верят в "too big to fail", но если кризис дойдет до точки кипения, миру понадобится новая финансовая религия.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВзрыв системыПрезидент США Дональд Трамп, похоже, серьезно настроен на стратегию под названием "переделка". Причем это касается не только всех национальных структур, но и глобальных институтов, прежде всего финансовых (МВФ и ВБ). Ради этого была запущена заранее разработанная программа Project-2025, так называемый план второго президентства Трампа, напоминает Reuters. Это – глубокая 180-дневная проверка всех международных организаций, в которых состоит Америка. По ее результатам и будет сделан вывод – может, Штатам пора уже выйти, в частности, из Международного валютного фонда. Тем более, когда, по мнению американского лидера, МВФ на пару со Всемирным банком "перехватывают" финансирование у зарубежных проектов, лишая США дополнительных доходов.Третьего не дано?К таким действиям главу Белого дома толкает запредельный госдолг страны – более 36,5 триллиона долларов. Большое беспокойство вызывают также долги отдельных штатов, корпораций, физлиц и будущие обязательства в сфере соцподдержки и здравоохранения. В сумме речь идет просто о невообразимой цифре – свыше 100 триллионов долларов. Очевидно, что ни государство, ни домохозяйства, ни корпорации эти долги отдать не смогут никогда, так как это просто невозможно. Вопрос заключается уже в том, сколько времени отпущено на то, чтобы хотя бы продолжать обслуживать этот совокупный долг США и выплачивать по нему проценты, рассказывает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.Неспроста из-за разницы интересов разгорелся конфликт между ФРС и Трампом. Для обслуживания долга нужно уменьшить процентные ставки. Но если их снизить, то Федрезерв, созданный частными банками, не сможет в том же объеме привлекать инвестиции в казначейские обязательства – трежерис. Пока спасает то, что значительная часть долга заключена в долгосрочные (10-12-летние) гособлигации. Сейчас нельзя взять и потребовать их погашения."Но США уже с большим трудом их обслуживают. Ситуация обостряется тем, что, как говорится в поговорке, "Боливар не вынесет двоих", и спастись могут либо США, либо мировая финансовая система, основанная на долларе. Для того чтобы спасать оба субъекта, ресурсов нет", – поясняет экономист.Финансовые паразитыВ 2022 году, после заморозки российских активов, движение капиталов в трежерис изменилось. Инвесторы увидели риск и начали постепенно уходить из американских и европейских ценных бумаг, опасаясь их ненадежности и токсичности доллара и евро. Избегая резких потерь, финансисты начали плавно перепродавать активы, ожидая погашения. Возможно, текущий спрос поддерживают спекулянты, привлеченные высокими ставками и стремящиеся к быстрой прибыли до краха. Учитывая огромный долг США, вопрос состоит не в том, произойдет ли крах, а в том, когда и как: плавно, как с 2022 года, или стремительно, за несколько месяцев, продолжает Зайнуллин."Возможно, Трамп применяет угрозу выхода из МВФ как шантаж – "дубинку" к глобальным финансистам. Выходя из глобальной финансовой системы, США могут применить антикризисную стратегию сокращения убытков, зафиксировать их и, конечно, понесут потери. Но Штаты смогут и дальше существовать, перейдя к новому витку доктрины Монро – интересам в пределах континента. Однако при выходе США из МВФ, Всемирного банка и ВТО, заменить доллар не смогут евро или юань, прекратив существование как мировые экономические институты. Следом исчезнут и те финансовые инвесторы, которые на нынешней глобальной системе паразитируют", – уточняет кандидат экономических наук.Освобождение от МВФ – фантастикаВыход Америки из МВФ, ВБ и ВТО – сценарий, скорее, гипотетический, уверен основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, крайне маловероятно, что Трамп все-таки решится на такой рискованный шаг. Ведь гарантии, что ему удастся для такого маневра получить одобрение Конгресса США, близки к нулю. Кроме того, необходимо учитывать интересы Вашингтона в международной финансовой архитектуре, которая служит как раз серьезной поддержкой доллару, несмотря на все существующие объективные сложности."Проблема в риторике: такие заявления подрывают доверие к глобальным институтам, где США традиционно выступают гарантами стабильности. Для инвесторов важна предсказуемость, а выход из МВФ даже в теории – сигнал о возможном отказе от международных обязательств, что повышает риски для американской валюты. Эффект был бы крайне негативным. Ведь доверие к доллару как к глобальной резервной валюте частично обеспечивается именно участием США в институтах вроде МВФ", – указывает финансист.Понимая это, даже рынки реагируют на риторику Трампа умеренно. Казначейские облигации, как ни крути, и сейчас, и на ближайшую перспективу остаются базовым активом "убежища", и альтернатив у них немного. При системных потрясениях инвесторы по инерции идут в доллар и трежерис, потому что рынок США самый глубокий и ликвидный, отмечает Сидоров. И Трамп это прекрасно понимает. С другой стороны, если политическая нестабильность в самих США усилится, то ситуация может реально серьезно измениться. Сейчас же пока можно наблюдать лишь временные колебания: доллар может ослабнуть к корзине валют, но не утратить статус ключевой валюты.Игра ва-банкТак или иначе, для США выход из международных финансовых структур будет не столь критичным, как для большинства стран-инвесторов в казначейские гособлигации. Торговая война между Америкой и Китаем, скорее всего, приведет к тому, что Пекин начнет компенсировать пошлины, девальвируя юань. С евро ситуация еще хуже. Уже сейчас наблюдается коллапс энергосистемы, металлургии, перерабатывающей отрасли и транспортной системы Европы. И шансов у ЕС пережить текущий глобальный кризис в разы меньше, чем у США. Поэтому, отмечает, в свою очередь, Зайнуллин, когда стоит выбор, инвестировать в долларовые или евроактивы, последние будут более рискованными. Даже при разрушении МВФ и ВБ и при взаимодействии Вашингтона напрямую с иностранными инвесторами Штаты просто снизят транзакционные издержки и сократят свои убытки.Впрочем, сценарий выхода, к примеру, из Международного валютного фонда – это, скорее, игра на нервах, попытка надавить на мировую финансовую систему, чтобы добиться более выгодных условий. США, вероятно, будут использовать угрозу выхода из международных организаций как рычаг давления в переговорах, стремясь к реформированию не только МВФ, но и других международных финансовых организаций в соответствии со своими интересами. Трамп может потребовать пересмотра квот и долей голосов, усиления контроля над распределением средств и изменения правил финансирования проектов.
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мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, всемирный банк, мвф, вб
Статья, Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Всемирный банк, МВФ, ВБ
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ, Олег Обухов. Дональд Трамп собирается бросить вызов глобальной финансовой системе. Американский лидер намекнул на возможный выход США из МВФ. За этим, говорят экономисты, стоит не каприз, а глубочайший кризис американского долга и мировой финансовой системы. Штаты могут попытаться спастись, выйдя из глобальных институтов. А также – перейдя к изоляции по доктрине Монро. Но это убьет доверие к доллару как резервной валюте, поэтому и возник конфликт между Трампом и ФРС. Пока рынки верят в "too big to fail", но если кризис дойдет до точки кипения, миру понадобится новая финансовая религия.
Президент США Дональд Трамп, похоже, серьезно настроен на стратегию под названием "переделка". Причем это касается не только всех национальных структур, но и глобальных институтов, прежде всего финансовых (МВФ и ВБ). Ради этого была запущена заранее разработанная программа Project-2025, так называемый план второго президентства Трампа, напоминает Reuters. Это – глубокая 180-дневная проверка всех международных организаций, в которых состоит Америка. По ее результатам и будет сделан вывод – может, Штатам пора уже выйти, в частности, из Международного валютного фонда. Тем более, когда, по мнению американского лидера, МВФ на пару со Всемирным банком "перехватывают" финансирование у зарубежных проектов, лишая США дополнительных доходов.
К таким действиям главу Белого дома толкает запредельный госдолг страны – более 36,5 триллиона долларов. Большое беспокойство вызывают также долги отдельных штатов, корпораций, физлиц и будущие обязательства в сфере соцподдержки и здравоохранения. В сумме речь идет просто о невообразимой цифре – свыше 100 триллионов долларов. Очевидно, что ни государство, ни домохозяйства, ни корпорации эти долги отдать не смогут никогда, так как это просто невозможно. Вопрос заключается уже в том, сколько времени отпущено на то, чтобы хотя бы продолжать обслуживать этот совокупный долг США и выплачивать по нему проценты, рассказывает профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Неспроста из-за разницы интересов разгорелся конфликт между ФРС и Трампом. Для обслуживания долга нужно уменьшить процентные ставки. Но если их снизить, то Федрезерв, созданный частными банками, не сможет в том же объеме привлекать инвестиции в казначейские обязательства – трежерис. Пока спасает то, что значительная часть долга заключена в долгосрочные (10-12-летние) гособлигации. Сейчас нельзя взять и потребовать их погашения.
"Но США уже с большим трудом их обслуживают. Ситуация обостряется тем, что, как говорится в поговорке, "Боливар не вынесет двоих", и спастись могут либо США, либо мировая финансовая система, основанная на долларе. Для того чтобы спасать оба субъекта, ресурсов нет", – поясняет экономист.
В 2022 году, после заморозки российских активов, движение капиталов в трежерис изменилось. Инвесторы увидели риск и начали постепенно уходить из американских и европейских ценных бумаг, опасаясь их ненадежности и токсичности доллара и евро. Избегая резких потерь, финансисты начали плавно перепродавать активы, ожидая погашения. Возможно, текущий спрос поддерживают спекулянты, привлеченные высокими ставками и стремящиеся к быстрой прибыли до краха. Учитывая огромный долг США, вопрос состоит не в том, произойдет ли крах, а в том, когда и как: плавно, как с 2022 года, или стремительно, за несколько месяцев, продолжает Зайнуллин.
МВФ обеспокоен ростом неопределенности в мировой экономике
"Возможно, Трамп применяет угрозу выхода из МВФ как шантаж – "дубинку" к глобальным финансистам. Выходя из глобальной финансовой системы, США могут применить антикризисную стратегию сокращения убытков, зафиксировать их и, конечно, понесут потери. Но Штаты смогут и дальше существовать, перейдя к новому витку доктрины Монро – интересам в пределах континента. Однако при выходе США из МВФ, Всемирного банка и ВТО, заменить доллар не смогут евро или юань, прекратив существование как мировые экономические институты. Следом исчезнут и те финансовые инвесторы, которые на нынешней глобальной системе паразитируют", – уточняет кандидат экономических наук.
Освобождение от МВФ – фантастика
Выход Америки из МВФ, ВБ и ВТО – сценарий, скорее, гипотетический, уверен основатель "Школы практического инвестирования" Федор Сидоров. По его мнению, крайне маловероятно, что Трамп все-таки решится на такой рискованный шаг. Ведь гарантии, что ему удастся для такого маневра получить одобрение Конгресса США, близки к нулю. Кроме того, необходимо учитывать интересы Вашингтона в международной финансовой архитектуре, которая служит как раз серьезной поддержкой доллару, несмотря на все существующие объективные сложности.
"Проблема в риторике: такие заявления подрывают доверие к глобальным институтам, где США традиционно выступают гарантами стабильности. Для инвесторов важна предсказуемость, а выход из МВФ даже в теории – сигнал о возможном отказе от международных обязательств, что повышает риски для американской валюты. Эффект был бы крайне негативным. Ведь доверие к доллару как к глобальной резервной валюте частично обеспечивается именно участием США в институтах вроде МВФ", – указывает финансист.
Трамп не исключил силовой захват Гренландии
Понимая это, даже рынки реагируют на риторику Трампа умеренно. Казначейские облигации, как ни крути, и сейчас, и на ближайшую перспективу остаются базовым активом "убежища", и альтернатив у них немного. При системных потрясениях инвесторы по инерции идут в доллар и трежерис, потому что рынок США самый глубокий и ликвидный, отмечает Сидоров. И Трамп это прекрасно понимает. С другой стороны, если политическая нестабильность в самих США усилится, то ситуация может реально серьезно измениться. Сейчас же пока можно наблюдать лишь временные колебания: доллар может ослабнуть к корзине валют, но не утратить статус ключевой валюты.
Так или иначе, для США выход из международных финансовых структур будет не столь критичным, как для большинства стран-инвесторов в казначейские гособлигации. Торговая война между Америкой и Китаем, скорее всего, приведет к тому, что Пекин начнет компенсировать пошлины, девальвируя юань. С евро ситуация еще хуже. Уже сейчас наблюдается коллапс энергосистемы, металлургии, перерабатывающей отрасли и транспортной системы Европы. И шансов у ЕС пережить текущий глобальный кризис в разы меньше, чем у США. Поэтому, отмечает, в свою очередь, Зайнуллин, когда стоит выбор, инвестировать в долларовые или евроактивы, последние будут более рискованными. Даже при разрушении МВФ и ВБ и при взаимодействии Вашингтона напрямую с иностранными инвесторами Штаты просто снизят транзакционные издержки и сократят свои убытки.
Впрочем, сценарий выхода, к примеру, из Международного валютного фонда – это, скорее, игра на нервах, попытка надавить на мировую финансовую систему, чтобы добиться более выгодных условий. США, вероятно, будут использовать угрозу выхода из международных организаций как рычаг давления в переговорах, стремясь к реформированию не только МВФ, но и других международных финансовых организаций в соответствии со своими интересами. Трамп может потребовать пересмотра квот и долей голосов, усиления контроля над распределением средств и изменения правил финансирования проектов.