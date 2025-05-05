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В Греции опровергли информацию о возможной поставке Patriot на Украину

В Греции опровергли информацию о возможной поставке Patriot на Украину - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Греции опровергли информацию о возможной поставке Patriot на Украину

В правительстве Греции опровергли информацию агентства Рейтер о возможной поставке системы Patriot из Греции на Украину, сообщает портал "Нафтемпорики". | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T17:36+0300

2025-05-05T17:36+0300

2025-05-05T17:36+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В правительстве Греции опровергли информацию агентства Рейтер о возможной поставке системы Patriot из Греции на Украину, сообщает портал "Нафтемпорики". "Дворец Максима (резиденция правительства - ред.) опроверг информацию Reuters о возможных поставках системы Patriot из Греции на Украину. Правительственные источники сообщили, что "вопрос о поставке Грецией системы Patriot на Украину не стоит". Ранее агентство сообщало, что США и Греция входят в число возможных поставщиков систем ПВО Patriot", - сообщает портал. По сообщению агентства, западные союзники Украины обсуждают поставку Киеву дополнительных систем ПВО Patriot, и нацелены на достижение соглашения до саммита НАТО в июне. Отмечается, что потенциальными поставщиками систем выступают в том числе США и Греция. Всего Греция приобрела шесть батарей ЗРК, одна из которых находится в Саудовской Аравии. На вооружение Греции эти системы начали поступать в 2023 году. Греция в апреле 2021 года подписала с Саудовской Аравией соглашение о предоставлении батареи ЗРК Patriot для защиты энергетических объектов и критически важной инфраструктуры этой страны. До этого было совершено несколько атак на объекты нефтяной компании Aramco, ответственность за нападение взяли на себя хуситы. США ранее неоднократно требовали от Греции поставить на Украину системы ПВО Patriot или С-300 российского производства, однако премьер-министр Кириакос Мицотакис отказывался, заявляя, что эти зенитные ракетные комплексы абсолютно необходимы для обороны страны. Мицотакис сказал, что Греция отправила Украине зенитные системы меньшей дальности из оборонных излишков, и это не создает проблем в генеральном штабе национальной обороны.

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мировая экономика, греция, украина, сша, кириакос мицотакис, нато, saudi aramco