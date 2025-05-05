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При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских - 05.05.2025, ПРАЙМ
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
Трое полицейских, по предварительным данным, погибли в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщает МВД Дагестана. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T15:13+0300
2025-05-05T15:13+0300
2025-05-05T15:13+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Трое полицейских, по предварительным данным, погибли в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщает МВД Дагестана. "Сегодня около 14.20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Также сообщается, что злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват"."Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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Происшествия, РОССИЯ, Махачкала, МВД, Общество , Дагестан
При нападении на наряд ДПС в Махачкале погибли трое полицейских
Трое полицейских, предварительно, погибли при нападении на наряд ДПС в Махачкале
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Трое полицейских, по предварительным данным, погибли в результате нападения на наряд ДПС в Махачкале, сообщает МВД Дагестана.
"Сегодня около 14.20 в городе Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Республике Дагестан. По предварительной информации, в результате нападения погибли трое полицейских", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что злоумышленники после нападения на сотрудников ДПС в Махачкале скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
"Злоумышленники скрылись на служебной автомашине. Введен план "Перехват", ведутся мероприятия по поиску и задержанию нападавших", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
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