https://1prime.ru/20250505/napadenie-857288156.html

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале - 05.05.2025, ПРАЙМ

Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале

Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено после нападения в Махачкале. Об этом заявили в следственном... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T16:14+0300

2025-05-05T16:14+0300

2025-05-05T16:14+0300

происшествия

общество

россия

рф

махачкала

дагестан

мвд

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854044938_39:0:2334:1291_1920x0_80_0_0_edaabdc74f9bd855dfab962eb925a633.jpg

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено после нападения в Махачкале. Об этом заявили в следственном комитете Дагестана. "В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".

https://1prime.ru/20250505/napadenie-857285249.html

рф

махачкала

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, махачкала, дагестан, мвд, ск рф