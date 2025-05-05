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Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале - 05.05.2025, ПРАЙМ
Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале
Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено после нападения в Махачкале. Об этом заявили в следственном... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T16:14+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено после нападения в Махачкале. Об этом заявили в следственном комитете Дагестана. "В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
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Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудников МВД в Махачкале
СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников МВД в Махачкале
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа возбуждено после нападения в Махачкале. Об этом заявили в следственном комитете Дагестана.
"В Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", - говорится в сообщении ведомства.
В понедельник в Махачкале произошла перестрелка. По данным главы Дагестана Сергея Меликова, водитель открыл огонь по сотрудникам МВД, которые пытались остановить автомобиль. Злоумышленники скрылись на служебной автомашине, введен план "Перехват".
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