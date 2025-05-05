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С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян

С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян - 05.05.2025, ПРАЙМ

С 1 марта самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян

Количество россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T10:02+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Количество россиян, с 1 марта установивших самозапрет на кредиты и займы, достигло 10,3 миллиона человек, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на "Госуслугах" 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Ограничения могут быть как полными, так и частичными - к примеру, можно запретить только дистанционное оформление займов. "По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), по состоянию на 5 мая 2025 года самозапрет на кредиты установили 10,3 миллиона россиян", - говорится в сообщении. Отмечается, что подавляющее большинство граждан выбирают формат полного запрета на кредиты: 9,35 миллиона заявок (91%). Запрет на онлайн выдачи в банках и онлайн выдачи в МФО установили 422 тысячи граждан (4%). Полный запрет выдач в МФО выбрали 165 тысяч граждан (2%). Полный запрет выдач в МФО и онлайн выдач в банках – 148 тысяч граждан (1%). Остальные 2% граждан выбрали иные сочетания доступных типов самозапрета. "Чаще всего к процедуре прибегают граждане в возрасте 35-45 лет, на их долю приходится 23% от общего количества установленных самозапретов. 21% приходится на россиян в возрасте 45-55 лет, 20% – на граждан 55-65 лет, 16% – на граждан старше 65 лет, 13% – на 25-35-летних и 8% – на молодежь до 25 лет", - отметили в ОКБ. При этом с начала работы сервиса россияне направили 324 тысячи заявлений на снятие самозапрета, то есть было отменено 3% ранее установленных ограничений на получение кредита. Чаще всего к процедуре снятия самозапрета прибегали молодые люди до 25 лет: они направили заявления о снятии по 41% уже установленных самозапретов. Реже всего свою позицию меняли граждане 35-45 лет: заявления о снятии ими было направлено всего по 14% ранее установленных самозапретов. Лидером по количеству обращений к сервису за все время его работы стала Москва: зарегистрированные в столице граждане установили 1,03 миллиона самозапретов. В топ-5 регионов по количеству установленных самозапретов вошли также Московская область – 698 тысяч самозапретов, Санкт-Петербург – 478 тысяч, Башкирия – 351 тысяча, Свердловская область - 318 тысяч, Краснодарский край и Ростовская область – по 294 тысячи самозапретов.

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