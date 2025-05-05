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OpenAI останется некоммерческой организацией - 05.05.2025, ПРАЙМ
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OpenAI останется некоммерческой организацией
OpenAI останется некоммерческой организацией - 05.05.2025, ПРАЙМ
OpenAI останется некоммерческой организацией
OpenAI продолжит управляться некоммерческой структурой, сообщил глава компании Сэм Альтман. | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. OpenAI продолжит управляться некоммерческой структурой, сообщил глава компании Сэм Альтман. "Мы приняли решение о сохранении контроля за некоммерческой организацией после того, как услышали мнение общественных лидеров и провели переговоры с офисами генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр… OpenAI была основана как некоммерческая компания, сегодня она контролирует коммерческую организацию и управляет ею", - приводятся в релизе компании слова Альтмана. Он также добавил, что коммерческое подразделение OpenAI будет преобразовано в общественно-полезную корпорацию, которая останется под контролем некоммерческой организации. Как в конце прошлого года сообщали СМИ, OpenAI вела переговоры о том, чтобы стать коммерческой компанией. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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openai, ии, сша
OpenAI, ИИ, США
21:59 05.05.2025
 
OpenAI останется некоммерческой организацией

Альтман: OpenAI продолжит управляться некоммерческой структурой

© Фото : Unsplash/ Mojahid MottakinChatGPT
ChatGPT - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© Фото : Unsplash/ Mojahid Mottakin
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. OpenAI продолжит управляться некоммерческой структурой, сообщил глава компании Сэм Альтман.
"Мы приняли решение о сохранении контроля за некоммерческой организацией после того, как услышали мнение общественных лидеров и провели переговоры с офисами генеральных прокуроров штатов Калифорния и Делавэр… OpenAI была основана как некоммерческая компания, сегодня она контролирует коммерческую организацию и управляет ею", - приводятся в релизе компании слова Альтмана.
Он также добавил, что коммерческое подразделение OpenAI будет преобразовано в общественно-полезную корпорацию, которая останется под контролем некоммерческой организации.
Как в конце прошлого года сообщали СМИ, OpenAI вела переговоры о том, чтобы стать коммерческой компанией.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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