Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250505/otnosheniya-857280727.html
Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии
Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии - 05.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии
В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подчеркнут стратегический характер... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:00+0300
2025-05-05T13:05+0300
политика
россия
москва
индия
владимир путин
нарендра моди
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849961583_0:0:2929:1648_1920x0_80_0_0_7bc152c0c7d44b1ce332a23c2dcc1e92.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", - говорится в сообщении.Также отмечается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях.
https://1prime.ru/20250503/indiya-857246594.html
москва
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849961583_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2bd7c6ba6c5163cd83bbc3950b4eebf8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, индия, владимир путин, нарендра моди
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ИНДИЯ, Владимир Путин, Нарендра Моди
13:00 05.05.2025 (обновлено: 13:05 05.05.2025)
 
Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии

Путин и Моди подчеркнули стратегический характер отношений России и Индии

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийско-индийские переговоры
Российско-индийские переговоры - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
Главы МИД России и Индии обсудили индийско-пакистанские отношения
3 мая, 17:57
 
ПолитикаРОССИЯМОСКВАИНДИЯВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала