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Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии

Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии - 05.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Моди отметили стратегический характер отношений России и Индии

В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подчеркнут стратегический характер... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:00+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе беседы был подчеркнут стратегический характер российско-индийских отношений особо привилегированного партнерства. Эти отношения не подвержены влиянию извне и продолжают динамично развиваться по всем направлениям", - говорится в сообщении.Также отмечается, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в телефонном разговоре акцентировали необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом в любых его проявлениях.

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россия, москва, индия, владимир путин, нарендра моди