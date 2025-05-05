https://1prime.ru/20250505/parol-857268385.html

В России разработали первое приложение для контроля за паролями

В России разработали первое приложение для контроля за паролями - 05.05.2025, ПРАЙМ

В России разработали первое приложение для контроля за паролями

Аспирант Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработал пока единственное в России приложение для контроля за паролями в крупных... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T08:55+0300

2025-05-05T08:55+0300

2025-05-05T08:55+0300

технологии

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НОВОСИБИРСК, 5 мая – ПРАЙМ. Аспирант Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработал пока единственное в России приложение для контроля за паролями в крупных организациях, сообщает пресс-служба вуза. В университете пояснили, что в современном мире одной из причин утечки информации являются слишком простые пароли в используемых пользователями программах и сервисах. Кибермошенники научились подбирать пароли с помощью словаря часто используемых паролей или использования пар логинов-паролей из различных баз данных. Разработанный в НГТУ программный комплекс Password Solutions имеет несколько модулей — каждый со своей задачей. "Модуль оценки стойкости пароля PS-Check учитывает не только длину и наличие различных символов, но и наличие повторов и чередований символов, а также содержание пароля в базе слитых паролей. Сканер паролей PS-Scan проводит сканирование в организации для выявления слабых паролей, модуль помощи пользователю в формировании пароля PS-Help поможет придумать стойкий и одновременно хорошо запоминающийся пароль", — рассказал автор разработки, аспирант кафедры защиты информации факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ Дмитрий Нечаев. Кроме этого, по словам разработчика, в приложении предусмотрен менеджер паролей (PS-Manager); генератор паролей для формирования стойких и хорошо запоминающихся паролей (PS-Gen); база паролей частых и утекших паролей (PS-Cloud) и модуль обучения пользователей в части паролей (PS-Educate) — электронный курс, направленный на повышение парольной культуры пользователей. "Сейчас таких аналогов в России нет, раньше был иностранный продукт, но сейчас ушел с рынка. Что касается модулей, то на зарубежное решение похож только PS-Check — он как раз разрабатывается на основе темы моей диссертации. Остальные модули — уникальные", — подчеркнул Нечаев. В вузе добавили, что приложение разработано в первую очередь для крупных компаний, где уже выстроены процессы по обеспечению информационной безопасности и необходим дополнительный контроль за паролями. Пока что разработка предназначена для пользователей Windows, в перспективе и для Linux.

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новосибирск

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технологии, общество , новосибирск