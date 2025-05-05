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Россия нарастила поставки сладкого печенья в Китай в два раза
Россия нарастила поставки сладкого печенья в Китай в два раза - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки сладкого печенья в Китай в два раза
Россия увеличила поставки сладкого печенья в Китай за первые три месяца 2025 года в 1,9 раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T10:41+0300
2025-05-05T10:41+0300
2025-05-05T10:41+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия увеличила поставки сладкого печенья в Китай за первые три месяца 2025 года в 1,9 раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 тысячи тонн, в стоимостном выражении экспорт составил 2,7 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным ГТУ КНР, за первые три месяца 2025 года Китай импортировал из России около 1,4 тысячи тонн сладкого печенья на 2,7 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли в 1,9 раза в натуральном выражении и в 2,4 раза в стоимостном", - говорится в сообщении. Там отметили, что лидером по поставкам стала Индонезия, которая за указанный период экспортировала 3,4 тысячи тонн. На втором месте расположилась Россия. Замыкает тройку лидеров Италия с экспортом на уровне одной тысячи тонн. Всего за три месяца Китай импортировал 11,3 тысячи тонн сладкого печенья.
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россия, китай, агроэкспорт, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Агроэкспорт, Минсельхоз
Россия нарастила поставки сладкого печенья в Китай в два раза
Россия увеличила поставки сладкого печенья в КНР за три месяца до 1,4 тысяч тонн
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Россия увеличила поставки сладкого печенья в Китай за первые три месяца 2025 года в 1,9 раза в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 тысячи тонн, в стоимостном выражении экспорт составил 2,7 миллиона долларов, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно данным ГТУ КНР, за первые три месяца 2025 года Китай импортировал из России около 1,4 тысячи тонн сладкого печенья на 2,7 миллиона долларов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года закупки выросли в 1,9 раза в натуральном выражении и в 2,4 раза в стоимостном", - говорится в сообщении.
Там отметили, что лидером по поставкам стала Индонезия, которая за указанный период экспортировала 3,4 тысячи тонн. На втором месте расположилась Россия. Замыкает тройку лидеров Италия с экспортом на уровне одной тысячи тонн. Всего за три месяца Китай импортировал 11,3 тысячи тонн сладкого печенья.
"Ъ": Россия заняла почти 100% китайского импорта антрацита