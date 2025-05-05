https://1prime.ru/20250505/peskov-857280288.html

В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе

В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе

Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T12:49+0300

2025-05-05T12:49+0300

2025-05-05T12:49+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.По словам секретаря, борьба с неонацизмом должна быть "не разовым событием", а "постоянной константой в работе на всех уровнях".

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2025

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общество , россия, европа, рф, дмитрий песков