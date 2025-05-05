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В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе
В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе
Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T12:49+0300
2025-05-05T12:49+0300
2025-05-05T12:49+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.По словам секретаря, борьба с неонацизмом должна быть "не разовым событием", а "постоянной константой в работе на всех уровнях".
https://1prime.ru/20250430/zakharova-857157575.html
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общество , россия, европа, рф, дмитрий песков
Политика, Общество , РОССИЯ, ЕВРОПА, РФ, Дмитрий Песков
В Кремле оценили проявления неонацизма в Европе
Песков: проявления неонацизма в Европе существенные, многие европейцы это понимают
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Проявления неонацизма в Европе сегодня существенные, многие европейцы это понимают, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли празднование (Дня Победы - ред.) может стать переломным моментом, к сожалению, проявление неонацизма в Европе достаточно существенное, и сами европейцы это понимают, в Европе многие этого боятся совершенно справедливо", - сказал Песков журналистам.
По словам секретаря, борьба с неонацизмом должна быть "не разовым событием", а "постоянной константой в работе на всех уровнях".
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