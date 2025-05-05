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СМИ: комиссар от Венгрии задерживает принятие плана отказа ЕС от энергии РФ

СМИ: комиссар от Венгрии задерживает принятие плана отказа ЕС от энергии РФ - 05.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: комиссар от Венгрии задерживает принятие плана отказа ЕС от энергии РФ

Еврокомиссар по здравоохранению от Венгрии Оливер Вархели выдвинул процедурное возражение в отношении плана по прекращению зависимости Евросоюза от российских... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T20:28+0300

2025-05-05T20:28+0300

2025-05-05T20:28+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссар по здравоохранению от Венгрии Оливер Вархели выдвинул процедурное возражение в отношении плана по прекращению зависимости Евросоюза от российских энергоносителей, тем самым задерживая его одобрение, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на трех европейских чиновников. "Комиссар ЕС от Венгрии задерживает одобрение нового плана по прекращению зависимости блока от российских энергоносителей. Комиссар Оливер Вархели выдвинул процедурное возражение всего за несколько часов до его ожидаемого обнародования во вторник", - сообщает издание в понедельник. По словам одного из источников, действия комиссара были сразу же расценены как "политический" акт с учетом якобы дружественной по отношению к России энергетической политики Венгрии. Источник считает, что это не помешает окончательному принятию плана. Оговорка, внесенная Вархели в повестку дня, означает, что комиссарам придется обсудить его опасения, а затем они могут проигнорировать их или принять к сведению. Конкретные опасения еврокомиссара не раскрываются, при этом неясно, как его портфель связан с планами по российским энергоресурсам. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

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газ, венгрия, рф, ес