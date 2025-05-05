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ЕК начала расследование против высокопоставленного чиновника из Эстонии
ЕК начала расследование против высокопоставленного чиновника из Эстонии - 05.05.2025, ПРАЙМ
ЕК начала расследование против высокопоставленного чиновника из Эстонии
Еврокомиссия начала внутреннее расследование в отношении своего высокопоставленного чиновника из Эстонии Хенрика Хололея в связи с подозрениями в том, что он... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:17+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия начала внутреннее расследование в отношении своего высокопоставленного чиновника из Эстонии Хенрика Хололея в связи с подозрениями в том, что он нарушил правила о злоупотреблении положением, принятии подарков и раскрытии документов, сообщает издание Politico со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы. В ноябре 2024 года Европейская прокуратура сообщила о начале антикоррупционного расследования против Хололея, занимавшего должность гендиректора управления транспорта. Дело было открыто после публикации в ряде европейских СМИ. По их данным, чиновник десятки раз летал бизнес-классом на самолетах катарских авиалиний Qatar Airways, ездил на отдых в пятизвездочных отелях в и за покупками Катар, в том числе со семьей, но не декларировал эти поездки. При этом он занимался подготовкой соглашения об открытом небе с Катаром, благодаря которому катарские авиалинии получили доступ в аэропорты Европы. Сообщалось, что после публикации сообщений о подозрениях, чиновник ушел с должности гендиректора по транспорту и занял менее значимую позицию в структурах Еврокомиссии. "Европейская комиссия начала внутреннее дисциплинарное расследование в отношении одного из своих высокопоставленных должностных лиц, Хенрика Хололея, в связи с подозрениями в том, что он предположительно нарушил правила о злоупотреблении положением, прозрачности, принятия подарков и раскрытия документов", - говорится в сообщении. Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, Хололей был уведомлён о начале внутренней дисциплинарной процедуры, проводимой ЕК против него, 21 марта. По данным Politico, расследование ЕК изучает предположительные нарушения четырех статей правил внутреннего распорядка Комиссии, которые касаются "несанкционированного принятия подарков", "злоупотребления положением", "несанкционированного раскрытия документов" и "нарушения правил прозрачности". Издание отмечает, что при установлении нарушения сотрудником внутренних правил ЕК наказания могут варьироваться от письменного выговора до увольнения с работы и сокращения пенсионных выплат.Адвокаты обвиняемых заявляли, что следственные действия проводились с нарушениями закона.
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бизнес, мировая экономика, катар, бельгия, москва, ек, politico, qatar airways
Бизнес, Мировая экономика, КАТАР, БЕЛЬГИЯ, МОСКВА, ЕК, Politico, Qatar Airways
ЕК начала расследование против высокопоставленного чиновника из Эстонии
Politico: ЕК начала расследование в отношении чиновника из Эстонии
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия начала внутреннее расследование в отношении своего высокопоставленного чиновника из Эстонии Хенрика Хололея в связи с подозрениями в том, что он нарушил правила о злоупотреблении положением, принятии подарков и раскрытии документов, сообщает издание Politico со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы.
В ноябре 2024 года Европейская прокуратура сообщила о начале антикоррупционного расследования против Хололея, занимавшего должность гендиректора управления транспорта. Дело было открыто после публикации в ряде европейских СМИ. По их данным, чиновник десятки раз летал бизнес-классом на самолетах катарских авиалиний Qatar Airways, ездил на отдых в пятизвездочных отелях в и за покупками Катар, в том числе со семьей, но не декларировал эти поездки. При этом он занимался подготовкой соглашения об открытом небе с Катаром, благодаря которому катарские авиалинии получили доступ в аэропорты Европы. Сообщалось, что после публикации сообщений о подозрениях, чиновник ушел с должности гендиректора по транспорту и занял менее значимую позицию в структурах Еврокомиссии.
"Европейская комиссия начала внутреннее дисциплинарное расследование в отношении одного из своих высокопоставленных должностных лиц, Хенрика Хололея, в связи с подозрениями в том, что он предположительно нарушил правила о злоупотреблении положением, прозрачности, принятия подарков и раскрытия документов", - говорится в сообщении.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось издание, Хололей был уведомлён о начале внутренней дисциплинарной процедуры, проводимой ЕК против него, 21 марта. По данным Politico, расследование ЕК изучает предположительные нарушения четырех статей правил внутреннего распорядка Комиссии, которые касаются "несанкционированного принятия подарков", "злоупотребления положением", "несанкционированного раскрытия документов" и "нарушения правил прозрачности".
Издание отмечает, что при установлении нарушения сотрудником внутренних правил ЕК наказания могут варьироваться от письменного выговора до увольнения с работы и сокращения пенсионных выплат.
Адвокаты обвиняемых заявляли, что следственные действия проводились с нарушениями закона.
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