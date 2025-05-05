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"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему - 05.05.2025, ПРАЙМ
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"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему
Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T03:52+0300
2025-05-05T03:52+0300
бизнес
общество
россия
георгий победоносец
роспатент
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года. Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк". Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия. Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.
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40
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40
бизнес, общество , россия, георгий победоносец, роспатент
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Георгий Победоносец, Роспатент
03:52 05.05.2025
 
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему

"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 мая

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года.
Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк".
Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.
 
БизнесОбществоРОССИЯГеоргий ПобедоносецРоспатент
 
 
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