https://1prime.ru/20250505/polk-857265100.html
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему - 05.05.2025, ПРАЙМ
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему
Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T03:52+0300
2025-05-05T03:52+0300
2025-05-05T03:52+0300
бизнес
общество
россия
георгий победоносец
роспатент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857265100.jpg?1746406327
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года.
Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк".
Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , россия, георгий победоносец, роспатент
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Георгий Победоносец, Роспатент
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему
"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему, под которой пройдет акция 9 мая
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года.
Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк".
Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия.
Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.