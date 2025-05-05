https://1prime.ru/20250505/polk-857265100.html

"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему

"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему - 05.05.2025, ПРАЙМ

"Бессмертный полк России" зарегистрировал эмблему

Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T03:52+0300

2025-05-05T03:52+0300

2025-05-05T03:52+0300

бизнес

общество

россия

георгий победоносец

роспатент

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой пройдет акция, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Согласно документу, организация подала заявку на регистрацию в октябре 2023 года, в апреле 2025 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2033 года. Эмблема выполнена в форме красной звезды, внутри которой расположен Георгий Победоносец, а сверху надпись "Бессмертный полк". Согласно заявке, с данным логотипом в России можно будет производить и продавать ювелирные украшения, сумки, рюкзаки, посуду, головные уборы, игрушки. Кроме того, в документе указаны боеприпасы, патроны и прицелы для огнестрельного оружия. Шествие "Бессмертного полка" будет проведено 9 мая в смешанном формате - онлайн и в традиционном.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, георгий победоносец, роспатент