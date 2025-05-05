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Медиапрофсоюз Британии осудил введение пошлин США
Медиапрофсоюз Британии осудил введение пошлин США - 05.05.2025, ПРАЙМ
Медиапрофсоюз Британии осудил введение пошлин США
Запланированное Соединенными Штатами введение пошлин на все иностранные фильмы может нанести киноиндустрии Великобритании "нокаутирующий удар", заявила в... | 05.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Запланированное Соединенными Штатами введение пошлин на все иностранные фильмы может нанести киноиндустрии Великобритании "нокаутирующий удар", заявила в понедельник глава британского профсоюза радиовещания, развлечений, коммуникаций и театра (Bectu) Филиппа Чайлдс. Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. "Эти пошлины, вводимые после Covid и недавнего спада, могут нанести индустрии, которая только начала восстанавливаться, нокаутирующий удар, и станут действительно тревожной новостью для десятков тысяч квалифицированных фрилансеров, которые производят фильмы в Великобритании", - говорится в заявлении Чайлдс на сайте профсоюза. По ее словам, Британия является одним из мировых лидеров в области кино- и телепроизводства, а сама отрасль - "ключевой сектор роста в промышленной стратегии правительства". В связи с этим глава Bectu призвала британские власти быстро принять меры для защиты индустрии.
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сша, великобритания, дональд трамп, кино, пошлины
Экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, кино, пошлины
Медиапрофсоюз Британии осудил введение пошлин США
Bectu: новые пошлины США могут нанести британской киноиндустрии "нокаутирующий удар"
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Запланированное Соединенными Штатами введение пошлин на все иностранные фильмы может нанести киноиндустрии Великобритании "нокаутирующий удар", заявила в понедельник глава британского профсоюза радиовещания, развлечений, коммуникаций и театра (Bectu) Филиппа Чайлдс.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну.
"Эти пошлины, вводимые после Covid и недавнего спада, могут нанести индустрии, которая только начала восстанавливаться, нокаутирующий удар, и станут действительно тревожной новостью для десятков тысяч квалифицированных фрилансеров, которые производят фильмы в Великобритании", - говорится в заявлении Чайлдс на сайте профсоюза.
По ее словам, Британия является одним из мировых лидеров в области кино- и телепроизводства, а сама отрасль - "ключевой сектор роста в промышленной стратегии правительства". В связи с этим глава Bectu призвала британские власти быстро принять меры для защиты индустрии.
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