Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250505/poshliny-857294770.html
СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы
СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы
Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T20:24+0300
2025-05-05T20:24+0300
экономика
великобритания
дональд трамп
сша
кино
https://cdnn.1prime.ru/img/83941/15/839411571_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_c16e66b77c18a2d0ff7697aa3852e760.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.
https://1prime.ru/20250505/poshliny-857294507.html
великобритания
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83941/15/839411571_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_0cd441c39adc671af4e92747fd5d7d91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, дональд трамп, сша, кино
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, США, кино
20:24 05.05.2025
 
СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы

FT: угроза Трампа ввести пошлины на иностранные фильмы ударит по киноиндустрии США

© РИА Новости . Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкГорода мира. Лос-Анджелес
Города мира. Лос-Анджелес - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.
Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну.
По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
"Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.
Урбанистический вид Лондона, Великобритания
Медиапрофсоюз Британии осудил введение пошлин США
20:07
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯДональд ТрампСШАкино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала