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СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы

СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы - 05.05.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали последствия введения США пошлин на иностранные фильмы

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T20:24+0300

2025-05-05T20:24+0300

2025-05-05T20:24+0300

экономика

великобритания

дональд трамп

сша

кино

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на фильмы, снятые за рубежом, негативно отразится на самой американской киноиндустрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Ранее Трамп заявил в соцсети Truth Social, что приказал немедленно начать процесс введения 100-процентных пошлин на все иностранные фильмы, поступающие в страну. По словам руководителей кинокомпаний, данные планы Трампа в случае их реализации станут "разрушительными" для основных центров голливудского производства в таких странах, как Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. "Американская киноиндустрия и сети кинотеатров также сильно пострадают: студиям, скорее всего, придется нести гораздо более высокие расходы, а потребители могут столкнуться с повышением цен на билеты", - пишет издание.

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великобритания, дональд трамп, сша, кино