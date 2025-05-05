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В Эстонии начались международные учения с участием более 16 тысяч военных - 05.05.2025, ПРАЙМ
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В Эстонии начались международные учения с участием более 16 тысяч военных
В Эстонии начались международные учения с участием более 16 тысяч военных - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Эстонии начались международные учения с участием более 16 тысяч военных
В Эстонии начались крупнейшие международные учения Siil 2025 ("Ёж 2025"), в них участвуют более 16 тысяч военнослужащих, сообщает в понедельник газета... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:23+0300
2025-05-05T13:23+0300
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В Эстонии начались крупнейшие международные учения Siil 2025 ("Ёж 2025"), в них участвуют более 16 тысяч военнослужащих, сообщает в понедельник газета Postimees. "Сегодня, 5 мая, начинаются крупнейшие международные учения Сил обороны этого года "Ёж 2025". В маневрах участвует более 16 тысяч военнослужащих эстонской армии и стран союзников", - говорится в сообщении. По данным издания, помимо эстонских военных, в учениях участвуют военнослужащие 11 государств: Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина. Учения "Ёж 2025" пройдут в пять этапов, продлятся до 23 мая и затронут всю территорию страны, уточняется в публикации. Как отмечает Postimees, в рамках учений 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент проверят работу всей системы раннего оповещения, в том числе сирен. Сирены прозвучат более чем в двадцати населенных пунктах Эстонии, их услышит около 65% населения страны.
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эстония, москва, великобритания
Политика, ЭСТОНИЯ, МОСКВА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
13:23 05.05.2025
 
В Эстонии начались международные учения с участием более 16 тысяч военных

Postimees: в Эстонии начались крупнейшие международные учения Siil 2025

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. В Эстонии начались крупнейшие международные учения Siil 2025 ("Ёж 2025"), в них участвуют более 16 тысяч военнослужащих, сообщает в понедельник газета Postimees.
"Сегодня, 5 мая, начинаются крупнейшие международные учения Сил обороны этого года "Ёж 2025". В маневрах участвует более 16 тысяч военнослужащих эстонской армии и стран союзников", - говорится в сообщении.
По данным издания, помимо эстонских военных, в учениях участвуют военнослужащие 11 государств: Великобритании, Франции, США, Канады, Латвии, Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Польши и Португалии. Наблюдателей и инструкторов прислали Япония, Израиль и Украина.
Учения "Ёж 2025" пройдут в пять этапов, продлятся до 23 мая и затронут всю территорию страны, уточняется в публикации.
Как отмечает Postimees, в рамках учений 14 мая Силы обороны и Спасательный департамент проверят работу всей системы раннего оповещения, в том числе сирен. Сирены прозвучат более чем в двадцати населенных пунктах Эстонии, их услышит около 65% населения страны.
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