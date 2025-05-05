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Названы самые востребованные профессии в 2024 году

Названы самые востребованные профессии в 2024 году - 05.05.2025, ПРАЙМ

Названы самые востребованные профессии в 2024 году

Наиболее востребованными в 2024 году были инженеры, строительные специалисты, а также работники металлургической отрасли и металлообработки, тренд сохраняется и | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T02:30+0300

2025-05-05T02:30+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Наиболее востребованными в 2024 году были инженеры, строительные специалисты, а также работники металлургической отрасли и металлообработки, тренд сохраняется и в 2025 году, свидетельствуют данные сервиса "Профилум", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Самыми востребованными профессиональными группами по итогам 2024 года стали инженеры, строительные специалисты, а также работники металлургической отрасли и металлообработки. Эти же направления сохраняют лидерство и в начале 2025 года", - говорится в данных. Согласно сервису, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вакансий в рабочих и инженерных профессиях снизилось на 26%. Наибольший спад фиксируется среди операторов станка и производственной линии (35%), архитекторов (32%), инженеров (29%), рабочих специальностей в сфере электрооборудования (28%), а также контролеров отдела технического контроля (27%) и строительного персонала (26%). "При сравнении первого квартала текущего года с четвертым кварталом прошлого года наблюдается снижение общего числа вакансий в исследуемых профессиональных областях на 14%. Наибольший спад — строительный персонал — на 20%, рабочие специальности в сфере электрооборудования — на 23%. Также отмечается значительный сезонный спад спроса на специалистов в сфере энергетики — на 45%, но при этом повысились зарплаты на 23%", - отмечается в данных. По данным сервиса, спрос на специалистов в сфере энергетики вырос за 2024 год на 29%, на геологов - на 23%, в горнодобывающей отрасли - на 21%, в нефтяной и газовой промышленности - на 13%, а в сфере электроэнергетики и электромонтажа - на 11%. По словам сооснователя сервиса "Профилум" Виталия Алтухова, кадровый дефицит сохраняется и в перспективе будет только усиливаться, поскольку все меньше молодых специалистов выходят на рынок труда. Он считает, что решить проблему можно только за счет автоматизации производственно-управленческих процессов, повышения качества подготовки и более точного распределения трудовых ресурсов. Для исследования проанализировали 3,8 миллиона вакансий в сегменте рабочих и инженерных профессий, размещенных на цифровых сервисах по поиску работы в 2023–2024 годах, и 364,3 тысячи новых предложений за первый квартал 2024 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес