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Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин
Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин - 05.05.2025, ПРАЙМ
Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин
Доля Москвы в экономике страны существенная. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T13:51+0300
2025-05-05T13:51+0300
2025-05-05T13:51+0300
экономика
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Доля Москвы в экономике страны существенная. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", - отметил российский лидер.По словам мэра Сергея Собянина, за последний год прирост экономики составил 5,5%, несмотря на все трудности. Путин также добавил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям.
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Владимир Путин, Сергей Собянин
Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин
Путин: доля Москвы в экономике России существенная, свыше 20%
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Доля Москвы в экономике страны существенная. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", - отметил российский лидер.
По словам мэра Сергея Собянина, за последний год прирост экономики составил 5,5%, несмотря на все трудности. Путин также добавил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям.
Собянин оценил рост объема инвестиций в экономику Москвы