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Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин

Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин - 05.05.2025, ПРАЙМ

Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин

Доля Москвы в экономике страны существенная. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T13:51+0300

2025-05-05T13:51+0300

2025-05-05T13:51+0300

экономика

россия

москва

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Доля Москвы в экономике страны существенная. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Доля Москвы в экономике страны тоже существенная, свыше 20%", - отметил российский лидер.По словам мэра Сергея Собянина, за последний год прирост экономики составил 5,5%, несмотря на все трудности. Путин также добавил, что Москва демонстрирует хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям.

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россия, москва, владимир путин, сергей собянин