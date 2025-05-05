https://1prime.ru/20250505/putin-857290964.html
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:38+0300
2025-05-05T17:38+0300
2025-05-05T17:38+0300
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Национальный центр спортивной медицины", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250505/putin-857281862.html
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россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Национальный центр спортивной медицины", - говорится в документе.
Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин