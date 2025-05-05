Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250505/putin-857290964.html
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины
Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T17:38+0300
2025-05-05T17:38+0300
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/18/856995116_0:136:2597:1596_1920x0_80_0_0_8bda0b27fdfc567fefabb682894c9db4.jpg
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Национальный центр спортивной медицины", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250505/putin-857281862.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/18/856995116_144:0:2451:1730_1920x0_80_0_0_abee5e4244dcd1e8b8a6f72a4ab7b3a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
17:38 05.05.2025
 
Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины

Путин подписал указ об образовании Национального центра спортивной медицины

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин постановил создать Национальный центр спортивной медицины, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях комплексного развития спортивной медицины в Российской Федерации, укрепления здоровья российских спортсменов и повышения эффективности их медико-биологического обеспечения постановляю... Образовать на базе федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства" Национальный центр спортивной медицины", - говорится в документе.
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Доля Москвы в экономике России существенная, заявил Путин
13:51
 
РОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала