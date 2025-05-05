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В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США

В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США - 05.05.2025, ПРАЙМ

В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США

Депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. | 05.05.2025, ПРАЙМ

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сша

украина

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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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сша

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сша, украина, киев, владимир зеленский, рада