Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США - 05.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250505/rada-857277211.html
В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США
В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США
Депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T11:54+0300
2025-05-05T11:54+0300
сша
украина
киев
владимир зеленский
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/76041/20/760412021_6:0:2827:1587_1920x0_80_0_0_4da412260eeb4da0d8ce4fcd42af9fdb.jpg
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия. Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250505/azarov-857276842.html
сша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76041/20/760412021_358:0:2474:1587_1920x0_80_0_0_48e08fae2b486487df2d23c76798eeab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, киев, владимир зеленский, рада
США, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Рада
11:54 05.05.2025
 
В Раде потребовали опубликовать полное содержание соглашения с США

Гетманцев потребовал опубликовать содержание сделки с США по ископаемым

© AFP / Sergei SupinskyВерховная рада Украины
Верховная рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© AFP / Sergei Supinsky
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Депутат Рады Даниил Гетманцев потребовал опубликовать полное содержание сделки с США по ископаемым, включая все детали и технические условия.
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
"Народные депутаты осознают цену и вопрос и примут решение в интересах страны. Первоисточники включая технические условия, детали и другие "тонкие моменты" должны быть опубликованы. Украинцы умеют читать и анализировать текст. Нам не надо пересказывать содержание документов в Facebook*, одновременно его искажая", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что США должны "просто отменить визы" депутатам Верховной рады, которые не хотят ратифицировать соглашение с США об украинских недрах. По его словам, в Раде есть не просто отдельные парламентарии, а целые партии, придерживающиеся такого мнения.
**Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
Азаров назвал подписание ресурсной сделки с США унижением Украины
11:50
 
СШАУКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала