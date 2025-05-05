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В Раде раскрыли, как Зеленский использует ресурсную сделку с США на выборах
В Раде раскрыли, как Зеленский использует ресурсную сделку с США на выборах - 05.05.2025, ПРАЙМ
В Раде раскрыли, как Зеленский использует ресурсную сделку с США на выборах
Владимир Зеленский намерен использовать подписанный с США договор о недрах для участия в выборах, что может привести к катастрофическим последствиям для Украины | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T14:07+0300
2025-05-05T14:07+0300
2025-05-05T14:07+0300
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МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен использовать подписанный с США договор о недрах для участия в выборах, что может привести к катастрофическим последствиям для Украины и лишить страну шансов на сохранение "усеченной государственности". Такое мнение высказал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Министерство финансов США подтвердило, что в среду была подписана сделка между Вашингтоном и Киевом, касающаяся природных ресурсов Украины. По словам первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, соглашение гарантирует, что все ресурсы на украинской территории останутся под контролем Киева. В то же время Соединенные Штаты смогут инвестировать в фонд, включая новую помощь для киевского режима, такую как системы ПВО.В своем Telegram-канале Дубинский выразил уверенность, что если Зеленский воспользуется договором о недрах для участия в президентских выборах, это станет "катастрофой" для страны. Он отметил, что даже сейчас пребывание Зеленского у власти негативно сказывается на Украине, но пока еще есть шанс сохранить "усеченную государственность". Однако переизбрание президента полностью уничтожит эти шансы.Дубинский также предположил, что при сохранении Зеленского на посту возможен новый виток конфликта после временной паузы. Он указал на то, что президент США Дональд Трамп может столкнуться с последствиями конфликта на Украине "как раз под промежуточные или итоговые выборы"."Я считаю вероятность реализации амбиций Зеленского - низкой. С другой стороны, республиканцы проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности", - резюмировал Дубинский.
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В Раде раскрыли, как Зеленский использует ресурсную сделку с США на выборах
Депутат Рады Дубинский: Зеленский под прикрытием договора с США о недрах пойдет на выборы
МОСКВА, 5 мая – ПРАЙМ. Владимир Зеленский намерен использовать подписанный с США договор о недрах для участия в выборах, что может привести к катастрофическим последствиям для Украины и лишить страну шансов на сохранение "усеченной государственности". Такое мнение высказал депутат Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее Министерство финансов США подтвердило, что в среду была подписана сделка между Вашингтоном и Киевом, касающаяся природных ресурсов Украины. По словам первого вице-премьера и министра экономики Юлии Свириденко, соглашение гарантирует, что все ресурсы на украинской территории останутся под контролем Киева. В то же время Соединенные Штаты смогут инвестировать в фонд, включая новую помощь для киевского режима, такую как системы ПВО.
В своем Telegram-канале Дубинский выразил уверенность, что если Зеленский воспользуется договором о недрах для участия в президентских выборах, это станет "катастрофой" для страны. Он отметил, что даже сейчас пребывание Зеленского у власти негативно сказывается на Украине, но пока еще есть шанс сохранить "усеченную государственность". Однако переизбрание президента полностью уничтожит эти шансы.
Дубинский также предположил, что при сохранении Зеленского на посту возможен новый виток конфликта после временной паузы. Он указал на то, что президент США Дональд Трамп может столкнуться с последствиями конфликта на Украине "как раз под промежуточные или итоговые выборы".
"Я считаю вероятность реализации амбиций Зеленского - низкой. С другой стороны, республиканцы проявляют себя как довольно неорганизованная структура, которая теряет множество возможностей для укрепления своих позиций из-за близорукости и неорганизованности", - резюмировал Дубинский.
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