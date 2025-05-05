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Названа самая крупная в России взятка
Названа самая крупная в России взятка - 05.05.2025, ПРАЙМ
Названа самая крупная в России взятка
Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T03:49+0300
2025-05-05T03:49+0300
2025-05-05T03:49+0300
общество
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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей.
По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.
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общество , россия, рф
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ
Названа самая крупная в России взятка
Судебный департамент при Верховном суде: большая часть взяточников попадается на взятках
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей.
По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.