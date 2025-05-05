https://1prime.ru/20250505/rossija-857265034.html

Названа самая крупная в России взятка

Названа самая крупная в России взятка - 05.05.2025, ПРАЙМ

Названа самая крупная в России взятка

Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с... | 05.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-05T03:49+0300

2025-05-05T03:49+0300

2025-05-05T03:49+0300

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МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм менее 10 тысяч рублей, свидетельствует статистика Судебного департамента при Верховном суде, с которой ознакомилось РИА Новости. Так, в 2024 году за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) было осуждено 2305 человек, из них 149 женщин и пять рецидивистов, которые уже попадались на получении взяток. Двадцать четыре человека были отправлены судом в колонии на небольшие сроки - до года, остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 миллионов рублей. По статье о получении более крупных взяток (290 УК РФ) за год приговоры были вынесены 1633 людям, в том числе 306 женщинам. Суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных пять работников суда, 43 работника прокуратуры и следственных органов, почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

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общество , россия, рф